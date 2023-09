"On est ravis de la fréquentation", l'exposition sur le Japon attire de nombreux visiteurs à la Foire de Caen

Pour cette édition 2023, la Foire internationale de Caen accueille plus d'exposants que l'année dernière : 450 exposants, dont 25 % de nouveaux. Est-ce que le nombre de visiteurs sera également en hausse ? Réponse dans une semaine. Mais pour le moment, les organisateurs sont satisfaits par ce premier week-end. "On est ravis de la fréquentation, car nous sommes largement au-dessus des chiffres de 2022, c'est un très bon démarrage", constate David Brad, le directeur de la Foire de Caen.

ⓘ Publicité

Une exposition qui fait effet

Dans le hall 1, Joël a retrouvé sa place habituelle, et ses clients. Il vient depuis 20 ans vendre des saucissons catalans. "Les gens reviennent nous voir d'une année sur l'autre, c'est ce qui fait notre force. Jusqu'ici, ça va, l'affluence est correcte. Cette année, je pense que les gens s'y retrouvent, avec une exposition qui a de bons retours", explique-t-il. La file d'attente pour atteindre l'exposition sur le Japon est, en effet, impressionnante. Manuela, caennaise, en ressort ravie. "J'ai attendu longtemps, mais c'était vraiment magnifique", sourit-elle.

Ce dimanche, la file d'attente pour l'exposition japonaise était assez impressionnante, à l'intérieur et à l'extérieur du Parc des Expositions. © Radio France - Léa Dubost

Parmi les visiteurs, certains se font plus remarquer que d'autres. C'est le cas d'Amandine et Emilie, qui se prêtent au jeu des photos. Elles sont venues spécialement avec leurs tenues de cosplay (qui consistent à incarner un personnage de manga, de film d'animation, de jeu vidéo, etc.). "Comme on est passionnés par la culture japonaise, on s'est dit que c'était l'occasion de venir avec un cosplay. On est venues pour l'exposition, et elle est vraiment géniale, les tableaux sont magnifiques ! Même les personnes qui n'y connaissent rien vont adorer, c'est sûr", explique les deux Caennaises.

Le but de cette exposition était notamment d'attirer un public différent, qui ne fréquente pas ce genre de foires habituellement. "Mais aussi de faire voyager les gens, dans une culture belle et accessible, pour se changer les idées. Entre la rentrée et l'inflation, on a tous besoin de penser à autre chose. Alors venez, vous évader avec nous", lance le directeur de la Foire de Caen.