"On est toujours dans le scénario du pire" : le deuxième volet du plan sécurité cathédrales dévoilé à Amiens

52 millions d'euros supplémentaires pour mieux protéger les cathédrales : en visite à Amiens ce mardi matin, la ministre de la culture Rima Abdul-Malak est venue dévoiler le deuxième volet du "plan sécurité cathédrales", mis en place en 2019 après l'incendie de Notre-Dame de Paris. Presque quatre ans jour pour jour après cet électrochoc, l’Etat est depuis bien décidé à mettre les moyens pour sécuriser les 87 cathédrales du pays.

Des caméras thermiques pour détecter les chaleurs inhabituelles et les intrusions

La visite de la ministre de la culture a commencé au cœur de la charpente de la cathédrale d’Amiens, à 42 mètres de haut. C’est le cœur des préoccupations et des principaux risques de départs d’incendies, notamment dans cette charpente qui date du début du 14e siècle, l'une des rares de l'époque encore existantes. "Depuis l'incendie de Notre-Dame de Paris, on imagine toujours le scénario du pire", expliquent les conservateurs. Alors en vue d’un éventuel incendie, la charpente au-dessus de la nef a été compartimentée par de grands pans de bois, pour permettre de limiter la propagation du feu et l’intervention des pompiers.

Pour ce deuxième volet du plan "sécurité cathédrales", la ministre de la culture débloque une enveloppe de 52 millions d'euros, hors cathédrale de Paris : "Cela va passer par la mise en place de caméras thermiques, qui permettent de repérer des chaleurs inhabituelles ou une intrusion, détaille Rima Abdul-Malak. Nous travaillons aussi pour améliorer la protection des œuvres qui se trouvent dans les cathédrales , pour permettre leur mise à l'abri rapide". La ministre indique que sur 87 cathédrales en France, 20 sont considérées comme étant sous haute protection, trois - Rennes, Bayonne et Aire-sur-l'Adour - ont en revanche un niveau de sécurité jugé trop faible.

A Conty, l'église en travaux jusqu'en 2028 au plus tard

La ministre a ensuite pris la direction de Conty, dans le sud de la Somme. L’église Saint-Antoine est en travaux depuis 2018, avec une première pose de bâche. Il faut savoir que l’édifice est en partie bâti sur une rivière. Les infiltrations étaient par ailleurs nombreuses, dans le toit et dans les vitraux. Des travaux d’ampleur sont en cours : les vitraux et la charpente de la nef sont presque terminés. "C'est le chantier du siècle à Conty", indique le maire Pascal Bohin. Coût total des travaux : 2 millions 200 000 euros, pour une fin des travaux au plus tard en 2027/2028. Le chantier a pris un peu de retard, mais l'église Saint-Antoine n'a miraculeusement pas été touchée par la violente tornade, qui a grandement endommagé une grande partie de la commune en octobre 2022.