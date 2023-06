"On est toujours là" : des milliers de manifestants ont défilé à Cherbourg, contre la réforme des retraites

Entre 3000 et 5000 personnes ont défilé dans les rues de Cherbourg mardi 6 juin, pour la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites.

Le vent ne les a pas découragés : entre 3000 et 5000 personnes se sont rassemblées mardi 6 juin à Cherbourg (Manche), pour la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Le cortège a quitté la place Napoléon en fin de matinée, direction le centre-ville, en musique et en slogans.

Le départ a été donné depuis la place Napoléon. © Radio France - Marie Martirossian

Malgré l'adoption du texte de loi sur la réforme des retraites en mars, puis le rejet des différents recours par le Conseil constitutionnel, pas question d'arrêter de venir manifester. "On continue à venir, pour montrer que notre colère est toujours là, que la retraite à 64 ans c'est toujours non, et que l'on veut être écoutés", énumère Sylvie, infirmière à l'hôpital de Cherbourg.

Le cortège a défilé en musique dans les rues de Cherbourg. © Radio France - Marie Martirossian

Le cortège est un peu moins fourni qu'au plus fort des mobilisations cherbourgeoises, mais c'est tout de même satisfaisant pour Catherine, qui travaille à Orano : "Parmi mes collègues, on en avait discuté et beaucoup ne comptaient pas venir, mais finalement je crois qu'on est au complet ! Donc ça montre bien que les gens restent mobilisés."

Des revendications qui vont plus loin que les retraites

Au cœur de la colère des manifestants**, l'âge de départ en retraite repoussé à 64 ans, mais pas seulement**. "C'est un ras-le-bol général, en réalité ! explose Eric. Les conditions de travail, le coût de la vie en général, même la santé : il faut attendre un an pour avoir un rendez-vous chez le médecin et ça, les politiques s'en fichent, c'est lamentable."

Un cortège où de nombreux jeunes sont présents, en colère contre la réforme des retraites mais aussi contre celle du baccalauréat et contre le système d'admission post-bac, Parcoursup. "Les premières réponses sont tombées et j'ai des camarades aux bulletins scolaires impeccables qui n'ont eu aucune réponse positive, c'est complètement aléatoire et ça provoque beaucoup de stress chez les élèves", soupire Aïlys, en première au lycée Grignard à Cherbourg.

Des manifestants qui, dans l'ensemble, sont prêts à se mobiliser de nouveau, si l'intersyndicale appelle à une 15e journée de mobilisation contre la réforme des retraites.