"On est très inquiets" : une manifestation pour défendre la bibliothèque de Cucuron

Une manifestation est organisée ce samedi matin à 10h devant la bibliothèque de Cucuron. Plusieurs habitants se sont constitués en collectif, le Collectif des usagers de la bibliothèque, et ont décidé d'organiser ce rassemblement car ils estiment que l'établissement est en danger. Les heures d'ouverture se sont réduites ces dernières années et la mairie ne recrute désormais pour la bibliothèque qu'un CDD de trois et de 15 heures par semaine.

Dans ce collectif, il y a Mousie Stéphan : elle est retraitée depuis 2017 après avoir été la bibliothécaire de Cucuron pendant 28 ans. Elle s'étrangle de voir un contrat avec si peu d'heures : "15 heures par semaine ? Mais une bibliothèque, ça ne peut pas être ouvert de temps en temps. C'est un service offert à l'année, financé par les impôts des Cucuronnais, et on ne peut pas leur dire que ça n'ouvrira que l'été pour les touristes".

"C'est asphyxier doucement la bibliothèque"

Selon elle, cette réduction des horaires d'ouverture, "c'est asphyxier doucement la bibliothèque. Fermer d'un coup, ça choquerait trop la population. Mais là, ça pourrait être dans les mois prochains, donc on est très inquiets". Le collectif compte aussi d'autres retraités attachés à cette bibliothèque. "J'ai deux enfants qui, petits, ont profité de cette bibliothèque, raconte par exemple Laëtitia. C'était un lieu très vivant où on avait le plaisir de croiser des gens de toutes origines, tous âges. C'est précieux pour un une vie de village".

Le collectif a imprimé des centaines de tracts, distribués pour la première fois sur la marché mardi dernier, pour informer la population. Une manifestation est donc prévue ce samedi, d'autres pourraient suivre et le collectif envisage aussi de lancer une pétition. "On ne va pas lâcher et on espère faire pression sur cette municipalité pour qu'elle écoute ce qu'on a à dire", affirme Hélène, une autre membre du collectif.

Le collectif a placardé un tract sur la devanture de la bibliothèque de Cucuron. © Radio France - Adèle Bossard

Une élue d'opposition s'interroge aussi plus largement sur la politique culturelle menée à Cucuron. "Aujourd'hui, les buts qu'affiche la municipalité sont très inquiétants. Et c'est pour ça que nous tenons absolument à ne rien lâcher concernant la bibliothèque, mais aussi tous les équipements culturels du village qui sont une de nos caractéristiques et qui sont appréciés dans tout le bassin autour de nous, explique Marie-Jo Sotto, conseillère municipale d'opposition. Parce que que ce soit le cinéma, que ce soit le grand ménage et la bibliothèque, il y avait vraiment un élargissement culturel, une dynamique autour de nous qui est en train de mourir."

"Notre objectif est de maintenir un service de qualité", répond le maire

Le maire de Cucuron, Philippe Egg, n'a pas souhaité s'exprimer au micro de France Bleu Vaucluse mais répond au collectif dans un communiqué. Sur la question du recrutement, le maire répond qu'il "nous appartient de nous assurer qu’il y a adéquation entre la personne et le poste à pourvoir avant de titulariser l’intéressé". Sur la question des horaires d'ouverture, le maire avance plusieurs arguments : la baisse du nombre d'inscrits dans les bibliothèques et le numérique qui change les habitudes de lecture et de consommation.

Il avance aussi le maintien d'horaires d'ouverture "adaptés aux attentes de la population, avec des horaires réservés au public scolaire". "Notre objectif est de maintenir un service de qualité, et qui reste adapté aux besoins réels", est-il également écrit dans le communiqué.