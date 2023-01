Avoir 20 ans en 2023. C’est le thème de la journée spéciale que France Bleu vous propose en ce mardi 10 janvier. L’occasion de nous demander comment va la jeunesse, trois ans après la pandémie de covid-19 et en plein contexte d’inflation. Les jeunes qui sont nombreux à Toulouse : la ville compte 130.000 étudiants. Nina Ochoa, élue en charge de la vie étudiante à la mairie de Toulouse et à Toulouse Métropole était l’invitée de France Bleu Occitanie dans le cadre de cette journée spéciale.

Emmanuel Macron a dit en 2020, en pleine crise sanitaire, « C'est dur d'avoir 20 ans ». Trois ans plus tard, comment vont les jeunes ? Qu’est-ce que vous observez vous qui êtes en charge de la vie étudiante à Toulouse ?

Je constate qu’on est une génération qui s’engage dans l’associatif, dans le politique. Quand on a 20 ans en 2023, on appartient à une génération qui a connu des choses très difficiles. C’est une génération qui a très vite été confrontée aux attentats, à une pandémie, à des questions de crise énergétique, de risques climatiques et de précarité. Mais c'est une génération qui, au sortir de la crise sanitaire, s'engage.

Dans quels domaines ?

C'est très pluriel. On parle souvent d'une jeunesse qui est très individualiste. On entendait beaucoup pendant la pandémie des gens dire qu’on ne parlait que des jeunes et des étudiants. Mais je pense que ce n'est pas le cas. Avoir 20 ans en 2023, c'est avoir conscience d'être en commun. Et le commun se fait beaucoup dans la ville, je le constate au quotidien. On est une génération qui s'engage dans l'associatif, dans le militantisme et en politique : c'est assez large. Et on s'engage pour soi, pour sa génération, mais aussi pour son territoire et pour les autres.

Les étudiants se disent très préoccupés par les questions d'argent avec l'inflation. Est-ce qu’à Toulouse il y a davantage des jeunes qui sont aidés ?

Toulouse est une ville qui compte 150 000 jeunes, ils représentent donc une part très importante de la ville. Et la municipalité accompagne ce public parfois précaire. On a augmenté nos aides pendant la pandémie et on les a maintenues jusqu’à aujourd'hui. Dire que la précarité étudiante ou des jeunes s'est arrêtée après la pandémie, c'est faux. Mais ce qu'on constate au-delà de de cette question des finances, c’est que les jeunes sont en recherche de sens. Ils sont à la recherche d’une ligne directrice à donner à leur vie : beaucoup ont fait le choix de se réorienter ou d'arrêter leurs études pour pleinement s'engager.

