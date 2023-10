"On n'existe plus en tant que personne" : une aidante témoigne d'un quotidien de sacrifice

On estime qu'ils sont 8 à 11 millions en France, selon le ministère des Solidarités : les aidants, ces personnes qui viennent en aide à leur conjoint, leur enfant, ou leur parent malade ou handicapé. Ces aidants, bénévoles, se rendent disponibles sans compter leur temps et souvent sacrifient leurs activités, leur travail pour être au service de leur proche. En cette journée nationale des aidants, Nadine, habitante d'un village du Ponthieu, dans la Somme, s'occupe de son mari à temps plein depuis six ans témoigne sur France Bleu Picardie. Cette Samarienne décrit un quotidien épuisant et fait de sacrifices.

"Notre vie est rythmée par le passage des aides-soignantes"

"On finit par s'oublier, par ne plus exister en tant que personne : on est aidant à plein temps", commence Nadine, 62 ans. Il y a six ans, le quotidien de cette Samarienne bascule quand on diagnostique une maladie dégénérative à son mari. "Au début, on compense pour tout, on veut tout faire seul... On doit être disponible 24/24, 7 jours sur 7, on a pas un jour de repos", détaille la sexagénaire. Elle a fini par faire appel à des associations et des auxiliaires de vie : "La vie est rythmée par leur passage, j'ai l'œil en permanence sur la montre, poursuit Nadine*. Et même quand ces personnes s'occupent de mon mari, ce n'est pas du repos : j'en profite pour faire des courses, aller à la pharmacie, gérer les soucis administratifs*".

Pas une seconde de répit d'où une fatigue permanente, physique et mentale, que Nadine ne sent même plus à la longue : "C'est quand les auxiliaires me disent "Vous avez les traits tirés', que je comprends que je suis très fatiguée", sourit cette aidante. Au début, la Samarienne était réticente à l'idée de demander de l'aide : "C'est quand même des personnes inconnues qui entrent dans notre intimité, qui sont là tout le temps... mais c'est dans l'intérêt du malade. Et puis sans ces personnes, je n'aurais pas tenu, je ne serais pas arrivée où j'en suis : il ne faut pas hésiter", explique Nadine.

"Mon mari est dans une bulle avec sa maladie, je reste aussi dedans"

Même si ces passages soulagent Nadine, elle peine à prendre du temps rien que pour elle... même si l'opportunité se présente : "On n'a plus envie de sortir, de ne rien faire... La maladie de mon mari l'enferme dans une bulle, et moi je reste dans cette bulle avec lui... On se replie en fait".

Pour respirer un peu, Nadine va bientôt partir en week-end de répit avec l'association Valloires Domicil e sur la côte picarde. Mais avec déjà beaucoup de culpabilité : "Ce sera difficile de quitter mon mari pour ce séjour", s'inquiète Nadine, à trois semaines du départ.