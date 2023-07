"On fabrique au gré de nos envies" : à Tréclun, le mobilier urbain 100% fait maison

Un barbecue sur roue... C'est la dernière invention du maire de Tréclun en Côte-d'Or ! Dans sa commune où il est élu depuis 2008, il fabrique tout : des bancs roulants, des abribus, et même des manèges. Les 500 habitants du village peuvent évidemment profiter de toutes les installations, puisque le partage est une valeur essentielle de la commune. "À Tréclun, on achète très peu de choses, commence Sébastien Sordel, le maire de la commune. On fabrique quasiment tout. Même pour les logements communaux : on assuré toute la partie démolition, puis pour les normes on a fait appel à une entreprise, mais toutes les finitions comme les cuisines ou les aménagements extérieurs, nous les avons faits".

Ecologique et économique

Pour ce qui est du barbecue sur roue, il a été fabriqué avec une glissière d'autoroute "il n'est pas prêt de pourrir et il sera encore là après nous" plaisante le maire de la commune. Un peu plus loin, il y a une table avec des assises, "ce sont des anciennes de chez Macdo, c'est très pratique parce qu'il y a même la place pour un fauteuil roulant". En les récupérant, le maire a fait une belle économie puisqu'il ne les a payées que 150 euros, "si vous achetez du matériel pour collectivités, vous en avez pour plus de 1.000 euros".

La construction préférée de Mickaël, élu Taquiniaud de l'année 2023, est un peu particulière. Il s'agit d'un manège, aussi conçu par la commune : un avion, que les parents devaient pousser afin de le faire tourner. Et pour le premier avril... la commune ne manque pas d'humour ! Cette année, le maire et son adjoint Xavier Jong ont conçu un faux radar afin de surprendre les habitants. Pour ses bancs sur roues, la commune s'est fait remarquer puisque la mairie de Paris a envoyé un courrier à Tréclun pour interdire l'utilisation de l'abréviation "lib" en référence aux "Vélib'" parisiens. "On fabrique au gré de nos envies..." conclut le maire.

Le barbecue sur roue fabriqué à Tréclun. © Radio France - Jeanne Maisiat

Les tableaux d'affichages ont été fabriqués par le maire. © Radio France - Jeanne Maisiat