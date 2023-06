Leur fils se noie dans un bassin, un couple de Ventabren alerte : "On fait attention à tout, mais pas à ça"

Le portrait de leur petit Antoine est posé sur la table de la terrasse. De là, on voit aussi le bassin dans lequel l'enfant de deux ans et demi s'est noyé au début du mois de mai. "Un bassin à poissons rouges comme on en trouve dans beaucoup de jardins en Provence pour récupérer de l'eau", précise Romain, le père d'Antoine.

ⓘ Publicité

Moins de trois minutes

Le jour du drame, tout est allé très vite : "je suis allée mettre en route une machine de linge, elle était déjà prête. Cela m'a pris moins de trois minutes", se souvient la mère d'Antoine, Laëtitia. Quand elle revient, impossible de trouver son fils. "Il n'y a pas eu un bruit, ne pensez pas qu'un enfant qui se noie fait du bruit", alerte-t-elle.

"Il y a des lois pour les piscines, pourquoi pas pour les bassins ?"

La famille dispose d'une piscine hors-sol, elle est sous haute surveillance " on enlève l'échelle dès qu'on ne se baigne pas et on ne laisse pas les enfants s'approcher de la piscine sans nous ", reprend le père.

Si les piscines creusées doivent obligatoirement être équipées d'une alarme , ce n'est pas le cas des bassins hors-sol. "Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de loi pour les bassins ?" se demande Romain. "On impose des détecteurs de fumée dans les maisons, c'est obligatoire, on pourrait aussi imposer un autocollant sur la porte de toutes les habitations avec les gestes de premier secours."

La famille veut absolument éviter que ce drame arrive à d'autres "on ne peut pas rester les bras croisés, et on ne veut pas apprendre qu'un autre petit bout est parti, alors qu'on aurait pu faire de la prévention."