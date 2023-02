"On fait un petit geste" : une braderie solidaire à Saints-en-Puisaye pour l'Ukraine

Géraldine et sa fille Nina ont acheté une paire de baskets, plusieurs polos et des pantalons pour 25 euros.

Géraldine arrive à la caisse les bras remplis de vêtements. "J'ai trouvé une petite paire de baskets, un sweat pour adolescent, quatre petits polos pour ma fille qui monte à cheval, et un pantalon et une casquette pour son petit frère", énumère-t-elle. "Le tout pour la modique somme de 25 euros !" Un prix imbattable, mais c'est surtout en raison de la destination de l'argent qu'elle a dépensé que Géraldine est venu à la Maison Composer de Saints-en-Puisaye, ce dimanche 19 février.

Des milliers de vêtements donnés

La braderie solidaire est organisée par le collectif Puisaye-Forterre pour l'Ukraine . Elle vise à recueillir des fonds pour acheter notamment des groupes électrogènes, indispensables aux populations de l'est du pays, sous les bombes russes depuis un an. "Les troupes russes visent particulièrement les installations électriques", explique Luc Pierlot, membre du collectif. "Les Ukrainiens subissent régulièrement des coupures d'énergie, alors qu'ils en ont besoin pour se chauffer, s'éclairer, et charger leurs téléphones afin de communiquer avec leurs proches."

La guerre en Ukraine paraît relativement lointaine pour Nina. La fille de Géraldine en parle au collège, en cours d'histoire-géographie. Elle s'est décidée à donner quelques-uns de ses vêtements, qu'elle ne porte plus. Ils sont présentés juste à côté d'elle, sur un portant. "En même temps que l'on cherche de nouveaux vêtements, on trouve les siens", s'amuse-t-elle. "On va essayer de ne pas racheter ceux qu'on a donné. Et encore, ce ne serait pas grave" selon Géraldine, "puisque c'est pour la bonne cause."

Le collectif Puisaye-Forterre pour l'Ukraine a reçu tellement de vêtements pour la braderie que tout n'est pas présenté sur les portants et les étals. © Radio France - Thomas Giraudeau

Beaucoup d'habitants de la Puisaye ont fait du tri dans leurs armoires et donné au collectif. "On en a reçu tellement qu'on a même pas pu ouvrir certains cartons, par manque de temps", regrette Cécile Cholewah. La trésorière du collectif souligne que les vêtements reçus étaient "beaux et de bonne qualité", ce qui a participé selon elle au succès de la braderie, "sinon les visiteurs n'en auraient pas acheté."

Plus de 2 000 euros de recettes

En deux jours de braderie, le collectif a vendu pour plus de 2 000 euros de vêtements, de chaussures, mais aussi d'œuvres d'art réalisés par des artistes locaux, telles que des céramiques ou encore des gravures. "Certains visiteurs sont même juste venus déposer un don dans la boîte à côté de moi, sans rien acheter", précise Isabelle, à la caisse, tandis que "d'autres m'ont demandé de garder la monnaie, pour verser plus à l'association."

Cécile Chéhowah et Luc Pierlot, membres du collectif Puisaye-Forterre pour l'Ukraine, organisateur de la brocante © Radio France - Thomas Giraudeau

Grâce à l'argent récolté lors de la braderie, auquel s'ajoute plus de 3 000 euros donnés via une cagnotte en ligne, le collectif estime pouvoir acheter une petite dizaine de groupes électrogènes. Ils seront transportés par camion, avec des vêtements chauds donnés par les habitants de la Puisaye. Les deux chauffeurs partiront de Saint-Sauveur-en-Puisaye le 26 février. Direction l'est de l'Ukraine, et la région de Kharkiv cinq jours plus tard, dans le meilleur des cas. S'ils sont pressés par les forces de l'ordre ukrainiennes de s'arrêter en chemin, pour des raisons de sécurité, leur correspondant sur place les rejoindra. "Il est membre d'une association locale, qui distribue l'aide là où il y en a le plus besoin. C'est fondamental pour nous et ceux qui ont donné d'être sûr que notre aide arrive à bon port", insiste Cécile Choléwah.