"On franchit un niveau de violences" : des CRS de Périgueux blessés lors de la manifestation à Nantes

La compagnie de CRS 22 basée à Périgueux accuse un bilan très lourd après la journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce jeudi 23 mars. Déployée à Nantes, en Loire-Atlantique, pour le maintien de l'ordre lors de la manifestation, elle a été la cible de très nombreux jets de projectiles par des manifestants.

"Sur 70 bonhommes, on est à 25 contusionnés dans les rangs de la CRS 22, avec 8 blessés qui sont en cours d'examen à l'hôpital dont un plus sérieusement, avec une plaie profonde et deux doigts cassés", assure Jérôme Servolle, le délégué zonal du syndicat UNSA-police pour le Sud Ouest : "Aujourd'hui, nous qui sommes face aux manifestants, on peut clairement affirmer que la violence est montée en graduation envers nous"

25 contusionnés, 8 blessés

Les CRS de Périgueux ont été acculés en ville près du CHU de Nantes : "Ils se sont retrouvés en face à face, un peu en contrebas géographiquement, cible de jets de projectiles assez intenses de la part de manifestants très mobiles". Des heurts, plus inte nses que d’habitude à Nantes selon France Bleu Lo ire Océan , ont éclaté au cours de la manifestation, avec des tirs de mortiers d'artifice, des feux de poubelles et des gaz lacrymogènes.

"J'ai une grosse pensée pour mes collègues qui sont aujourd'hui en soins", assure Jérôme Servolle. "Il est clair qu'on a franchi un niveau de la violence, que ce soit à Rennes ou Nantes qui sont réputées pour être des endroits où la violence et le mécontentement sont permanents, mais aussi dans de plus en plus d'endroits en région".