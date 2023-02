"On l'attendait avec impatience !" Les Sarregueminois fêtent le retour du carnaval

Les rues de Sarreguemines bondées, les chars se succèdent au rythmes des tambours et sous une pluie de confettis. Cela faisait plus de deux ans que les Sarregueminois n'avaient pas pu célébrer le carnaval, annulé à cause de la pandémie de Covid-19. Alors forcément, l'ambiance est au rendez-vous pour la Calvacade internationale ce dimanche 12 février, et les sourires aussi. Isabelle n'a jamais manqué un carnaval, elle est venue de Saint-Avold avec sa famille : "On est soulagée de revoir notre Cavalcade, on attendait ce moment avec impatience, c'est la joie, l'euphorie, ça nous fait du bien et on retrouve notre âme d'enfant !" Comme Isabelle, plus de 25 000 personnes ont assisté à la Cavalde.

Plus de 1000 personnes ont participé à la Cavalcade internationale ce dimanche à Sarreguemines. © Radio France - Louise Joyeux

Trois tonnes de confettis

Pour le retour de la Cavalcade internationale, la Société Carnavalesque de Sarreguemines, qui organise l'événement, a vu grand : trois tonnes de confettis et de bonbons, plus de 1 000 participants venus de Sarreguemines et alentours mais aussi d'Allemagne, 40 Guggenmusik (fanfare) et 40 chars. Une diversité d'animation appréciée des spectateurs.

Jean-Claude admire le défilé avec des yeux d'enfants : "C'est magnifique toutes ces couleurs, ces costumes, ces chars et sous le soleil en plus ! Ils se sont donnés du mal et on se régale !"

Les festivités continuent avec le bal des enfants le dimanche 19 février. Puis le dîner dansant du prince le mardi 21 février à l'hôtel de ville de Sarreguemines, avant la traditionnelle condamnation du prince le lendemain. Allez-Hop !