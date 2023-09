"On l'attendait !" : la maison de quartier de Malakoff, à Nantes, rouvre cinq ans après son incendie

Cinq ans après son incendie, la Maison de quartier des Haubans rouvre ses portes, agrandie et réaménagée.

"Je voulais venir à la bibliothèque mais elle n'est pas encore ouverte !", se désole Yasmina. Si la porte d'entrée est ouverte, c'est qu'une visite de la Maison des Haubans est programmée, trois jours avant son inauguration. Mais ce témoignage montre combien la réouverture de la maison de quartier est attendue ici, cinq ans après avoir été incendiée.

C'était dans la nuit du 4 au 5 juillet 2018, Nantes faisait face à de graves violences urbaines suite à la mort d'un jeune de 22 ans, Aboubacar Fofana, tué par un CRS lors d'un contrôle de police dans le quartier du Breil . Sana, 42 ans, habite à Malakoff, elle se souvient très bien de l'incendie qui a touché la maison de quartier : "C'était traumatisant franchement. On n'a pas compris. Mes enfants étaient en bas âge à l'époque, on venait à la ludothèque et c'est vrai que c'était le cœur de Malakoff."

La bibliothèque, qui avait brûlé dans l'incendie, rouvre sous les yeux ravis de Johanna Rolland et Mahaut Bertu. © Radio France - Anne Bertrand

Après l'incendie, les associations ont été disséminées dans plusieurs endroits du quartier mais, à écouter Sana, "c'était trop compliqué, tout était dispatché. Il fallait qu'on aille d'une tour à l'autre et il n'y avait pas vraiment d'union au sein du quartier". "Ici, on vient chercher du lien social, discuter avec les gens", poursuit la quadragénaire.

La maison de quartier a aussi "énormément" manqué à Diakhoumba, âgée de 18 ans : "La maison des Haubans, c'était un lieu de vie et là, le fait que ça rouvre, en vrai on est super content parce qu'il y a tout ce mélange de public qu'on avait à la maison de quartier et qu'on ne retrouvait pas dans les appartements. Je trouve ça hyper important pour pouvoir échanger et faire des projets tous ensemble."

Un espace de convivialité a été créé au rez-de-chaussée pour favoriser les échanges entre habitants. © Radio France - Anne Bertrand

On retrouve à la Maison des Haubans le centre socio-culturel Accoord, avec sa ludothèque et ses espaces jeunes, la bibliothèque, une salle avec cuisine. Agrandie de 250m², elle accueille aussi de nouveaux lieux comme l'espace de solidarité, pensé comme un endroit de convivialité où les habitants peuvent discuter, échanger entre eux. Ils y trouveront aussi un bureau du CCAS, un autre de la CAF et une permanence d'associations.

Une salle de danse a également été créée au premier étage. Et comme le précise Mahaut Bertu, adjointe à la maire de Nantes en charge de la vie associative, "on a mis les moyens d'une vraie salle de danse avec parquet et miroir". Car, comme ajoute Johanna Rolland, l'objectif de cette Maison des Haubans n'est pas seulement d'accueillir des associations du quartier "parce qu'on est convaincu à Nantes qu'on ne vit pas les uns à côté des autres mais les uns avec les autres".

La maison de quartier de Malakoff compte désormais une salle de danse, destinée à accueillir des associations de toute la ville. © Radio France - Anne Bertrand

Ce dimanche est justement l'occasion pour les Nantais de découvrir ce quartier de Malakoff, qui se transforme depuis 20 ans. Un forum associatif est organisé le matin à la Maison des Haubans. Suivra l'après-midi des shows de roller et BMX au mail Pablo Picasso, un bal devant l'église Saint-Marc et, en final de ce "Jour de Fête", un spectacle d'acrobatie aérienne sur le pont Eric Tabarly.

