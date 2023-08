"On laisse la voiture au garage et on part !", une famille de Mayenne fait ses vacances à vélo

Céline et François partent en vacances avec Léon et Basile 10 et 7 ans, à vélo!

Dans l'abris de jardin des Desnoë, il y a tout ce qu'il faut pour partir en vacances : 4 vélos. François, Céline, Léon et Basile ont sillonné les routes et voies cyclables du Grand Ouest les 3 derniers étés. Quand on leur demande "Pourquoi ce mode de vacances?" la première réponse : "Et pourquoi pas?" François et Céline ont "depuis enfant, toujours aimé faire du vélo", et quand ils ont eu des enfants, les vacances à vélo sont devenues une opportunité pour partir à la découverte de nouveaux lieux en famille, et surtout en prenant le temps.

ⓘ Publicité

Le déroulé des vacances est simple : "on charge les sacoches sur les vélos, on a la tente, et dès que l'on ferme la porte à clef c'est le début des vacances." D'abord les Desnoë ont descendu la Mayenne jusqu'à Angers, et désormais il prennent d'abord un train pour rejoindre la zone d'aventure. "C'est le seul stress du voyage!", souffle Céline, "on est jamais trop sûr de pouvoir avoir de la place pour monter avec les vélos dans le train". Une fois l'obstacle surmonté, les voilà fin-prêts.

"Une brique de plus dans toutes les décisions que l'on peut prendre"

Partir à vélo c'est "un modèle totalement différent", expose François, "on se rend compte de la taille des choses, du changement de paysage au fil des kilomètres, on prend le temps, le trajet fait partie des vacances." De quoi faire des découvertes comme le canal de Nantes à Brest, mais aussi beaucoup de rencontres, comme avec un triple champion d'Europe vétéran de triathlon pour le plus grand bonheur de Léon.

Même si ce n'était pas nécessairement la première motivation, l'impact écologique des vacances à vélo n'est jamais très loin dans les têtes. "On s'en rend compte déjà quand on remarque que l'on ne passe jamais à la pompe à essence!", sourit François, "mais surtout on a pris conscience l'an dernier en arrivant à Lorient, il faisait 41 degrés. Et on s'est dit, si on peut faire au moins ça, c'est déjà un petit bout de notre part." Pour les Desnoë, déjà très sensibles à la protection de la planète, les vacances à vélo c'est "une brique de plus, parmi tout le panel de décisions que l'on peut prendre".

Une brique "pas si compliquée même pour une famille avec enfants" insiste Céline, "c'est vraiment à la portée de tout le monde". La première année, Léon, du haut de ses huit ans, avait parcouru les 150 kilomètres en 4 jours "sans problème avec ses petits mollets!" expose François. Tout n'est qu'une question d'organisation et ensuite : "il n'y a pas de limite!" conclut le père de famille. Le prochain défi des Desnoë : les vacances à vélo, mais à l'étranger.

loading