"On marche en arrière !" : l'inquiétude à Guebwiller, où les facteurs ne passeront plus tous les jours

C'est la mauvaise surprise du début d'année pour le territoire de Guebwiller-Florival. À partir du mois de mars, la distribution du courrier pourrait ne plus être quotidienne. Tout dépendra de ce qu'il y a à distribuer. En clair : pas de courrier, pas de facteur. C'est le résultat d'une expérimentation nationale que va mener la poste dans 68 secteurs .

ⓘ Publicité

Incompréhension des habitants, la mairie pas prévenue

À Guebwiller et dans le Florival, le facteur ne passera donc plus tous les jours. Le secteur a été choisi comme zone-test, c'est le seul en Alsace. Dans les rues de Guebwiller, c'est un peu l'incompréhension. "Pour les personnes âgées, c'est bien qu'elles voient quelqu'un tous les jours. C'est donc un service en moins," s'indigne un habitant.

Pour cette habitante, c'est le recul du service public : "On ne marche pas en avant, mais en arrière", renchérit-elle. Du côté de la mairie, on a découvert cette annonce sur France Bleu Alsace et le site internet de la station .

"On va réduire ce service historique. Ça peut se comprendre avec la baisse du courrier, mais il y a eu une absence d'échange. On a été mis devant le fait accompli. On n'a pas eu d'information sur les impacts que ça peut représenter avant de faire ces tests," explique Francis Kleitz, le maire de Guebwiller. Le premier magistrat regrette avec cette annonce, le recul des services publics dans sa commune. Il y a eu déjà la disparition de la sous-préfecture, du service des impôts aux particuliers et mais aussi de certaines permanences de la CPAM.

Pourtant la ville a été choisie dans le dispositif national "Cœur de ville", pour la redynamisation, elle aurait pu être prévenue insiste le maire.

Inquiétude des syndicats de la poste

Du côté des syndicats de la poste, c'est aussi l'inquiétude. Pour la CGT "Fédération des activités postales", ce test n'est qu'un premier pas, il va se généraliser partout en France et va supprimer des emplois de facteurs à l'avenir.

"On nous compte déjà zéro seconde pour parler aux gens et en même temps on nous demande de vendre. Le lien social il est où ? Il n'y est pas," précise le secrétaire de section Olivier Panetta. Des groupes de travail vont se constituer pour préparer cette expérimentation qui arrivera donc dans plusieurs semaines à Guebwiller.