"On n’a jamais eu une croissance aussi rapide” du nombre de bénéficiaires, s'alarment les Restos du cœur

Les bénévoles des Restos du cœur vous attendent dès ce vendredi et tout le week-end à l'entrée et à la sortie des supermarchés pour collecter vos dons . Les équipes seront présentes dans plus de 7.000 grandes surfaces dans toute la France. Chaque année, la collecte nationale permet à l'association de récolter 10% des approvisionnements de l'année. Encore une fois, les Restos ont d'importants besoins : ils ont accueilli 22% de bénéficiaires en plus cet hiver par rapport à l'an dernier. France Bleu fait le point sur les besoins et les difficultés de l'association, en pleine inflation et alors que commence sa collecte annuelle.

Conserves, pâtes, produits d'hygiène

L'objectif de cette collecte 2023 est de récolter 9.000 tonnes de denrées. Comme chaque année, l'association a besoin de "produits non périssables" a expliqué Yves Mérillon, porte-parole des Restos du cœur, ce vendredi matin sur franceinfo . "Des conserves, des produits secs, du riz, des pâtes, etc." a-t-il détaillé. "Il faut que chaque Français se dise qu'un paquet de riz, un paquet de nouilles, c'est toujours ça et ce sera très bienvenu".

Cette année, plus encore que les autres, l'association appelle à ne pas oublier les enfants : "On a 110.000 bébés de moins de trois ans" a affirmé Yves Mérillon. Les très jeunes bénéficiaires sont de plus en plus nombreux, en hausse de 16% en un an. Les produits bébés sont donc très demandés par les Restos : "Tout ce qui est couches, petits pots, lait maternisé, c'est effectivement très important pour nous".

"Tous les dons que nous recevrons dans les mois qui viennent sont cruciaux, notamment cette collecte où pendant deux jours et demi, on va récupérer à peu près 10% de nos besoins annuels" a assuré Yves Mérillon. L’association fait face à une augmentation de 22% de bénéficiaires cet hiver par rapport à l’année dernière. "On n'a jamais eu une croissance aussi rapide des personnes que nous accueillons. C’est extrêmement inquiétant" a-t-il confié en appelant de nouveau à la générosité des Français.

Les Restos touchés par des problèmes d'approvisionnement

Cette collecte est très attendue d'autant que certains stocks sont au plus bas. À Anglet (Pyrénées-Atlantiques) par exemple, "il n'y a plus rien" dans les salles où sont entreposées les denrées non périssables, comme le rapporte France Bleu Pays Basque. Les produits d'hygiène aussi manquent sur les étagères.

En Indre-et-Loire, l'association est aussi en grande difficulté. Il est de plus en plus compliqué de se procurer des denrées dans les supermarchés, comme l'explique Jean-Pierre Béreau, président de l'antenne tourangelle au micro de France Bleu Touraine : "les grandes surfaces veulent répondre à l'augmentation de la précarité en proposant des prix plus bas et ont désormais une politique de vente jusqu'au dernier jour pour les denrées alimentaires dont la date limite de consommation se rapproche. Ce sont autant de produits qui ne seront plus donnés". Les industriels ont aussi du mal à honorer leurs commandes à cause de la hausse des coûts de production comme l'énergie ou les matières premières. En Indre-et-Loire, les Restos manquent de lait ou encore d'œufs. À Bruges en Gironde, "on n'a même plus un paquet de pâtes" alerte Françoise Casadebaig, la présidente de l'association dans le département, sur France Bleu Gironde .

Les Français vont-ils moins donner à cause de l'inflation ?

Les Français seront-ils moins généreux alors que le montant de leur ticket de caisse explose ? "Cette année, on se dit que les gens qui donnent et qui quelquefois ne sont pas très loin d'avoir les mêmes revenus que les personnes que nous accueillons vont peut-être avoir des difficultés. Ils ont des difficultés à remplir leur caddie. Ils vont peut-être avoir des difficultés à remplir le nôtre" a admis Yves Mérillon. Mais le porte-parole des Restos du cœur garde espoir pour cette année : "Chaque année, on a une petite inquiétude, mais nous n'avons jamais été déçus. Le public est au rendez-vous".

L'inflation touche également de plein fouet l'association des Restos et notamment "l'augmentation du prix du gazole, du carburant" a expliqué Yves Mérillon, le porte-parole, sur franceinfo. "On est pris dans une sorte d'effet ciseaux entre, d'une part, l'augmentation de la demande, d'autre part l'augmentation de nos charges. Aujourd'hui, on assume. On a décidé de ne pas baisser les bras pendant cette première année de crise inflationniste" a-t-il assuré. Yves Mérillon promet que l'association "va tenir le choc" mais une situation plus durable pourrait mettre en péril les Restos : "Il est évident que si ça dure trois ou quatre ans, on aurait du mal à continuer".