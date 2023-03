"On n'a pas le choix" : Les maires ruraux inquiets face à l'augmentation du prix de l'énergie

L'espace Saint-Exupéry de Delme était bien rempli ce samedi matin. Environ 400 maires ont participé à l'assemblée générale des maires ruraux de Moselle en présence de Laurent Touvet, le préfet de la Moselle. L'occasion d'évoquer les inquiétudes et les questionnements des édiles avec en tête les agressions envers les élus, l'augmentation du prix de l'énergie ou encore les déserts médicaux. Les maires ont encore un mois pour voter leur budget de cette année 2023, mais avec l'augmentation du prix de l'énergie, certains sont en difficulté, c'est le cas de Vincent Dieudonné maire de Vany : "C'est compliqué l’énergie a explosé, on a essayé de faire des économies mais là on doit augmenter les impôts locaux, on n'a pas le choix. On a un budget de 190 000 euros et l'école de la commune nous coûte déjà 90 000 euros." Le bouclier tarifaire mis en place par le gouvernement permet néanmoins de limiter la casse pour de nombreux élus.

Les agressions des élus au coeur des préoccupations

Comme à chaque assemblée générale des maires ruraux, un sujet revient sur la table : les agressions physiques ou verbales dont sont victimes les élus. Jean-Marie Mizzon est le président de l'Association des maires ruraux de Moselle, qui compte près de 670 communes rurales, il constate que ces agressions sont en hausses. "Les agressions continuent d’être un vrai soucis pour les maires, c'est une réalité mais il ne faut pas que les maires aient peur." Mais selon Jean-Marie Mizzon, la réponse de la justice est parfois décevante dans ce genre d'affaire : "J’observe que le parquet n’est pas toujours à la hauteur, certains maires agressés ne portent pas plainte ou abandonnent la procédure faute de réponse réactive du parquet." L'Association des maires ruraux s'engage à soutenir les édiles dans leurs actions judiciaires en se portant partie civile.