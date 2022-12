"On n'a pas le droit au chauffage cette année" : les commerçants du marché de Noël de Sarlat grelottent

Devant tous les chalets, c'est la même chose. Certains soufflent sur leurs doigts ankylosés, d'autres font les cent pas pour faire circuler le sang, et puis il y a ceux qui avalent des litres de thé brûlant ou de vin chaud pour faire remonter la température. Cette année, il n'y a pas de chauffages dans les chalets, c'est la "sobriété énergétique". La ville veut faire 40% d'économies d'énergie, et les commerçants sont mis à contribution.

Sobriété énergétique

Dans son cabanon, Francine s'active pour se réchauffer. Le pire selon elle, ce sont les tapis verts dans les allées. La nuit il gèle, le matin, ça fond et on reste les pieds humides toute la journée. Pourtant, Francine n'est pas la plus à plaindre, elle est super bien équipée, comme au ski. Dans son chalet, il y a des chaufferettes, une peau de bête sur le fauteuil, et même... un manteau électrique. "Il y a des petites batteries dans la poche. Je n'ai plus qu'à appuyer sur le petit bouton, et ça chauffe. Il faut prévoir tout ce qu'il faut parce qu'on n'a pas le droit au chauffage cette année. C'est raide", dit la commerçante.

"On est là pour bosser !"

Ces derniers jours, il fait particulièrement froid et même avec la super déco irlandaise, la chaleur des crêpières et les moon boots, difficile de garder le nez sec. "Il y a sobriété énergétique et sobriété énergétique... On a besoin aussi de tenir dix, douze heures dans la journée", ajoute Francine. Dans les chalets d'à côté, Eurydice et sa voisine ont mis tellement de couches qu'on dirait des oignons. "Je suis pas sûre que là-haut, ils aient baissé le chauffage, je suis pas sûre qu'ils vivent ce qu'on est en train de vivre. On est là pour bosser !", disent-elles. Surtout qu'il y a des magasins qui laissent la lumière allumée la nuit. Et juste à côté, la patinoire, mais ça, elles savent bien que ça leur ramène du monde.

La meilleure solution, c'est encore de multiplier les allers-retours au toilettes, là il y fait bien chaud. Et puis il y a autre chose, mais ça il ne faut pas le dire trop fort : presque tous les commerçants ont caché un petit chauffage d'appoint au fond du chalet. En cas de coup dur.