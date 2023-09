"On n'est pas dans une situation de stress pour la faune" : l'ouverture de la chasse maintenue ce dimanche

L'ouverture de la chasse aura bel et bien lieu ce dimanche 10 septembre dans les Landes, et ce, malgré la vague de chaleur qui touche le département. L'année dernière, après un été caniculaire, la fédération des chasseurs des Landes avait fait le choix de reporter l'ouverture de la chasse, pour préserver la faune qui avait beaucoup souffert.

ⓘ Publicité

Mais cette année, nous ne sommes pas du tout dans la même configuration. "On n'est pas du tout dans l'événement climatique que nous avons connu l'année dernière", assure Régis Hargues, le directeur de la fédération. "C'est vrai qu'il fait beau. C'est vrai que les températures sont clémentes, mais on n'est pas du tout sur une situation de stress pour la faune", décrit-il.

Aucun signe d'inquiétude sur la faune landaise

Pour preuve, "s'il y avait des situations climatiques un peu critiques ou perturbées, les migrations ne se mettraient pas en place", explique Régis Hargues. "Là, on voit que tout se passe très bien, que ce soit sur les espèces chassées ou sur les espèces protégées."

Par ailleurs, "on pourrait imaginer qu'il y ait des gros phénomènes de mortalité, comme le botulisme, avec des températures trop fortes sur les niveaux d'eau. Cette année, nous n'en avons pas connu et aucune mortalité anormale sur ces plans d'eau nous a été relevée", précise le directeur de la fédération des chasseurs des Landes. "Lorsqu'il y a du stress sur les animaux, on le voit assez vite."

Si la situation le nécessitait, la fédération landaise n'hésiterait pas à, à nouveau, reporter l'ouverture de la chasse. "Lorsque nous considérons qu'il y a un problème sur une espèce, la fédération des chasseurs des Landes ferme la chasse, la reporte, pour le bien de la faune sauvage, des habitats, mais aussi des chasseurs, parce qu*'il y a aussi une question de légitimité et de crédibilité**"*, explique Régis Hargues. "Ce serait parfaitement inapproprié de maintenir des conditions de chasse si les conditions climatiques ne le permettaient pas. Mais ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui."

"D'ailleurs, ces derniers jours, sur certains secteurs du département, il est tombé plus de 50 mm en trois jours, 70 sur certaines communes", précise-t-il. "Donc on est sur une situation qu'on qualifie de parfaitement normale et il n'y a absolument pas lieu de s'inquiéter pour la faune et encore moins pour l'ouverture."