"On n'est pas préparé à rencontrer la mort" : un policier soigné au Courbat, en Indre-et-Loire, témoigne

L'actualité n'est pas tendre, en particulier pour les forces de l'ordre sollicitées sur tous les fronts ces dernières années. Gilets jaunes, attentats, Covid, manifestations contre la réforme des retraites... les représentants de l'Etat sont sans cesse sur le pont, et aussi de plus en plus critiqués par la population. Un cocktail détonant, qui mène parfois certains d'entre eux à la dépression et aux addictions.

Pour les soigner, il y a un centre. Unique en France. Et installé au Courbat, sur la commune du Liège dans le sud-est de l'Indre-et-Loire. Un centre de soins spécialisé dans la prise en charge des policiers, gendarmes, militaires, qui accueille aussi "des civils".

"C'est des couches qui s'accumulent au fur et à mesure et qui font qu'au bout d'un moment, on craque"

Le tableau parait idyllique, et pourtant ! Derrière le vaste parc et les étangs, la réalité se révèle plus difficile. Celle de Pascal*, notamment, dont la tête de policier s'est remplie de souvenirs traumatisants au fil de ses 20 ans de service en Guyane. "Quand on est officier de police judiciaire, ce qui est mon cas, on va sur des constatations, sur des crimes, sur des décès, des pendaisons. On n'est pas préparé à rencontrer la mort, des fois de façon un peu difficile, on peut avoir des corps en décomposition, des noyades d'enfants. C'est vrai que c'est des choses qu'on n'apprend pas et on n'est pas psychologiquement prêts. Moi, j'ai toujours engrangé, c'est des couches qui s'accumulent au fur et à mesure et qui font qu'au bout d'un moment, on craque. Et puis c'est là qu'on a tendance, en tout cas pour ma part, à consommer de l'alcool".

"Ce qui est dur, c'est de reprendre le train en marche"

Louis* est ici pour une addiction à la cocaïne. Ce militaire s'est engagé par envie d'aventure, envie d'être aussi au cœur des conflits qui marquent l'Histoire. Avec à chaque retour de mission à l'étranger de quatre mois, le même sentiment. "Ce qui est dur, c'est de reprendre le train en marche. Quand on vient d'un pays où les gens luttent leur survie, les gens luttent pour de l'eau, pour de la bouffe, ils se prennent des bombes sur la gueule. Et ici, qu'est ce qu'il y a ? Ça gueule parce que le litre d'essence a augmenté de 20 centimes. Il y a des gens qui ont des situations précaires en France, je ne le nie pas, mais ce décalage fait qu'on se sent pas trop à sa place".

"Là on se dit, qu'est-ce que j'ai construit ? On peut se laisser sombrer"

Et c'est lors du premier confinement que son addiction s'est réellement aggravée. "Quand on rentre de mission, on prend ses petites vacances et on profite de tout ce dont on a été privés pendant des mois, c'est-à-dire les bars, les restos, le ciné, les sorties avec les copains. Et là, on arrive en France, et paf ! Ben non, tes vacances, tu vas aller les passer tout seul chez toi mon bonhomme. Et le problème, c'est qu'au bout de quelques années, à force d'être toujours par monts et par vaux, mon chez moi, il était assez vide. Et là on se dit, qu'est-ce que j'ai construit ? On peut se laisser sombrer".

Louis va passer deux mois au Courbat, entre activités sportives, rendez-vous médicaux et psy. Avec un accompagnement sur mesure. "On se sent écouté, on se sent compris, on n'a pas l'impression d'être le patient numéro 37 sur qui on va appliquer la formule magique du Courbat, du sport, du sport, du jardinage, quelques médocs, et allez, suivant ! Ils vont aller gratter là où ça ne fait pas plaisir".

Une cinquantaine de patients sont soignés ici, au Courbat © Radio France - Annabelle Wanecque

Le petit plus pour Pascal, le policier, c'est de se retrouver dans un centre spécialisé dans la prise en charge des forces de l'ordre. "Même si on ne se connaît pas, on se ressemble un peu sur les profils. Donc c'est vrai que c'est bien d'être dans un cadre où on se retrouve un peu entre nous. On peut discuter de choses qu'on connaît un peu au même niveau, parce qu'on a un seuil de tolérance un peu plus élevé que la population".

Une population qui ne les respecterait plus autant qu'avant, ce qui n'arrange rien. "On a un travail pas simple et en plus, on est mal considérés" résume Pascal.

"Il n'y a pas les flics d'un côté et les brigands de l'autre"

Eric, lui, est un "civil". Il n'est pas issu des forces de l'ordre mais il est ici, au Courbat, pour soigner les suites d'une addiction à la cocaïne. Lui apprécie d'être au milieu de policiers, de gendarmes et de militaires. "On se rend compte que l'humain a les mêmes problématiques, et ça rassemble les gens. Les problématiques d'addictions sont partout, dans toutes les entreprises, toutes les sociétés". Il conclut dans un sourire. "Il n'y a pas les flics d'un côté et les brigands de l'autre".

* les prénoms ont été modifiés

