"On n'imaginait pas ces températures" : l'opération Frankton reconstituée par 10 kayakistes girondins

C'était il y a 80 ans l'opération Frankton pendant la Seconde Guerre mondiale. Des navires britanniques ont remonté en décembre 1942 l'estuaire de la Gironde en kayak. Une discrète traversée de plus de 100 kilomètres qui s'est faite de nuit, pendant plusieurs jours. L'objectif final était de poser des explosifs sur les bateaux allemands amarrés dans le port de Bordeaux.

Ce dimanche 11 décembre 2022, cinq équipages de kayakistes girondins sont arrivés à Bordeaux après quatre jours de traversée. Ils ont navigué sur le tracé exact de l'opération Frankton. "C'était une belle aventure humaine", explique Bruno l'un des kayakistes qui se rappellera de l'expérience. "Par exemple on s'est arrêté une nuit au dessus de la centrale nucléaire du Blayais. On a finalement passé une nuit très courte en bivouac, il a fallu se lever à trois heures du matin avec petite fraicheur. Il faisait des températures négatives. A ce moment ça piquait un peu", sourit-il.

"Les objectifs sont atteints"

Un projet qui s'inscrit dans de cadre de l'anniversaire, les 80 ans de l'opération. Christian Cassou le président du club de kayak de Mérignac pense depuis une dizaine d'année à ce réaliser ce trajet : "on imaginait pas qu'on aurait ces températures-là qui ne sont pas fréquentes début décembre. Et puis on a eu un vent de face assez éprouvant pour toute la partie maritime. Si nous restons fiers d'avoir réalisé tout ça, nous restons très humbles." Il se souvient que "pendant la navigation on pensait souvent aux conditions qu'ils pouvaient avoir eux et qui étaient nettement plus dures que les notres."

Tout le monde se félicite de cette traversée inédite à cette période de l'année et surtout Hugues l'un des organisateurs qui a dû quitter l'aventure en cours de route à cause d'un problème de santé. "C'était un crève-cœur mais les objectifs sont atteints, on a parlé de Frankton. On a rappelé ses valeurs. Sans une excellente ambiance dans le groupe, tout le monde ne serait pas là actuellement. Donc je suis très content."

Pour aller plus loin sur l'opération Frankton, vous pouvez visiter le musée Mer Marine de Bordeaux.