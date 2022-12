"On ne capte plus rien depuis presque deux mois" : à Changé, les habitants n'ont toujours pas de réseau mobile

Voilà un mois et demi que les clients d'Orange et Free n'ont plus de réseau mobile et plus d'accès à internet en dehors de chez eux, depuis l'effondrement d'un pylône de télécommunication vandalisé .

ⓘ Publicité

"On est pris en otage"

Sans réseau ni internet, la situation devient de plus en plus compliquée, notamment à l'approche des fêtes de fin d'année. C'est ce que dénonce Yohann, gérant de l'épicerie fine L'excellence, au cœur de Changé :"On est dépendant d'internet et du réseau, nos systèmes de paiement passent par Internet, passent par le réseau cellulaire ou la fibre. Si on est en itinérance sur le réseau extérieur, on ne peut pas encaisser les clients, on ne va pas non plus leur demander d'aller retirer de l'argent à la banque, on est pris en otage simplement."

"C'est une situation dangereuse"

À la pharmacie, juste à coté, Eric Pinçon est inquiet :"Je suis pharmacien, je fais des gardes, par moment, on est complètement inaccessible. Si jamais un patient a une urgence et qu'il ne peut pas joindre ni les secours ni la pharmacie, faute de réseau, cela peut poser de graves problèmes, c'est dangereux", explique-t-il.

Depuis l'incident, TDF, le groupe à qui appartient l'antenne, a pourtant installé deux nouveaux pylônes, SFR et Bouygues s'y sont rattachés, mais pas Orange et Free, cela explique pourquoi certains habitants ont du réseau et d'autre non.