"On ne lâchera rien" : les opposants à la réforme des retraites toujours mobilisés en Savoie et Haute-Savoie

Au total, six manifestations sont prévues en Savoie et en Haute-Savoie.

Ils espèrent toujours faire plier le gouvernement. Les opposants au projet de réforme des retraites étaient de nouveau mobilisés dans la rue ce mercredi 15 mars. En Savoie et en Haute-Savoie, six rassemblements sont prévus pour essayer de faire reculer le gouvernement, qui souhaite faire passer l'âge légal de départ de 62 à 64 ans.

3.000 manifestants à Albertville selon la CGT

Après des blocages autour de Chambéry dans la matinée, les premières manifestations ont eu lieu à Saint-Jean-de-Maurienne (environ 500 manifestants selon les gendarmes) et à Albertville, où 3.000 manifestants étaient rassemblés selon la CGT, 1.200 selon la police. Les opposants au texte ont une nouvelle fois envahi la RN90 .

À Annecy et Chambéry, les agents d'Enedis étaient un nouvelle fois fortement mobilisés. Le cortège s'est de nouveau élancé de la place du palais de justice. "Celui qui doute le plus aujourd'hui, c'est le gouvernement", confie Eric Granata, secrétaire général de la CGT en Savoie. "L'intersyndicale est déterminée à obtenir le retrait du texte. Cette loi, c'est un déni de la réalité du travail", poursuit le syndicaliste. "On va continuer à mettre la pression aux parlementaires du département."

La bataille des chiffres

Encore une fois, la mobilisation est bien différente selon la police ou l'intersyndicale. Du côté de Chambéry, les revendiquent 9.000 manifestants, alors que la police compte 3.500 personnes dans la rue. En Haute-Savoie, les autorités annoncent 2.000 opposants à la réforme des retraites réunis à Annecy, tandis que les syndicats ont compté près de 4.000 manifestants.

Du côté de Cluses, cette fois la CGT annonce 500 personnes réunies contre la réforme des retraites. "Il y a moins de monde surtout face au mur qu'il y a devant nous avec le gouvernement mais la détermination reste forte", réagit Yvan Perez co-secrétaire général de la CGT en Haute-Savoie.