"On ne laissera pas tomber les restos" assure Bruno Lemaire à la foire de Châlons-en-Champagne

Il l'a assuré ce lundi matin, dès son arrivée à la foire de Châlons-en-Champagne, "on ne laissera pas tomber les restos". Bruno Lemaire, le ministre de l'Economie et des Finances assure qu'il a eu en ligne ce lundi matin, le président de l'association caritative créee en 1985 par Coluche. Il confirme que l'Etat viendra bien en aide aux Restos, au lendemain de l'appel au secours lancé par son président Patrice Douret. L'Etat a déjà promis une aide supplémentaire de 15 millions d'euros et une enveloppe de 6 millions dédiée aux plus petits. Ce dimanche, les Restos du coeur ont fait savoir qu'ils connaissaient de grosses difficultés financières, qu'il était impossible pour eux d'absorber le flux de nouveaux inscrits et qu'ils devraient même réduire cet hiver le nombre de bénéficiaires.

