On ne s'arrêtera qu'une fois le retrait du projet de loi obtenu estime Thierry Juny.

Au lendemain de l’annonce de l’utilisation de l’article 49-3 par le gouvernement pour tenter de faire adopter la réforme des retraites, les syndicats restent mobilisés. Invité du 6-9 de France Bleu Vaucluse, Thierry Juny affirme « qu’avec l’utilisation du 49-3, la colère est montée d’un cran. Un sondage publié en urgence fait apparaître que 80 % des Français sont contre son usage et 70 % se prononcent pour la poursuite du mouvement de contestation ». Le secrétaire général de Solidaire en Vaucluse rajoute qu’il s’attendait et qu’il espérait cette utilisation. «On a clairement gagné la lutte des idées. Quand je dis qu’on l’espérait, c’est parce que l’on pense que ça va rebooster la mobilisation. Nous en sommes à 8 jours de grève. C’est compliqué de tenir pour certains de nos camarades qui ont entamé un mouvement reconductible ».

Interrogé sur le fait de savoir si la mobilisation sert encore à quelque chose, Thierry Juny affirme que « malgré tous les scénari possibles, notre arme reste la grève. On ne s’arrêtera qu’une fois le retrait de ce projet de loi obtenu. Plus nous serons nombreux, plus les blocages seront efficaces ».

