"On ne sait pas ce qu'il va nous arriver" : à Caen, une famille est menacée d'expulsion de son logement

Le regard timide, Sara Nanga Muheti couve des yeux ses 5 filles, Maravilha, Divina, Gloria, Gracia et Bença, âgées de 2 à 15 ans ; elle ne sait pas de quoi demain sera fait pour elles. "Cette situation, ça me fait mal et ça me rend triste, vraiment triste", soupire cette maman d'origine congolaise.

Arrivée avec ses deux aînées de République démocratique du Congo, en France en 2011, Sara obtient un titre de séjour en 2013. Elle s'installe à Caen et trouve à se loger grâce au bailleur social Caen-la-Mer Habitat.

En 2021, plus de titre de séjour

Mais en 2021, tout se complique : le mari de Sara décède et elle reçoit un courrier, dans lequel la préfecture du Calvados lui informe que son titre de séjour ne sera pas renouvelé. "Cela fait 12 ans qu'on habite en France. Du jour au lendemain, nous sommes passées en situation irrégulière, et sans papiers, je ne peux plus travailler, ni toucher d'aides", explique Sara, alors qu'elle était jusqu'ici femme de ménage dans un hôtel.

Les dettes s'accumulent et très vite, Sara ne peut plus payer son loyer : "Moi je veux continuer à travailler, pour mes enfants, pour pouvoir garder mon logement, mais sans papiers, je ne peux rien faire, rien du tout !" Elle et ses filles sont donc menacées d'être expulsées de leur logement courant juillet.

"Personne ne peut accepter cela"

Une situation inadmissible pour les enseignants du collège Henri-Brunet, où sont scolarisées les deux aînées, Maravilha et Divina. Certains se sont mobilisés, mercredi 7 juin devant le bâtiment scolaire, avec le collectif Pas d'enfant sans toit. "Je pense que personne ne peut accepter cela, estime Mélanie, professeure d'anglais au collège Henri-Brunet et membre du collectif, c'est une situation néfaste pour la maman et pour les enfants, certaines de ses filles peinent à l'école et ont de moins bonnes notes, forcément, puisqu'elles savent que leur situation est plus que précaire".

Un constat avec lequel Caen-la-Mer Habitat est malheureusement d'accord. "C'est une situation difficile, concède sa directrice générale, Valérie Mespoulhès, quand on est face à des impayés et à une situation irrégulière d'un locataire. Une procédure d'accompagnement est en cours, par une assistante sociale et par les services de l'USDA, l'Unité de solidarité départementale de l'agglomération."

Avec son avocat, Sara a lancé un recours pour qu'un nouveau titre de séjour lui soit accordé. Elle attend encore une réponse. De son côté, la préfecture du Calvados n'a pas encore donné suite à nos sollicitations.