"On ne se sent pas en sécurité", des habitants de Terrasson inquiets après plusieurs évacuations

Entre le numéro 7 et le numéro 11, un immense trou. Du numéro 9 de l'avenue Charles de Gaulle à Terrasson, il ne reste que des débris, encerclés par des barrières. La vieille maison a été détruite le 17 juillet dernier car elle était fragilisée. Pendant les travaux, un pan de l'habitation s'est effondré dans la Vézère à l'arrière, ce qui aurait déstabilisé les deux maisons, situées à sa droite. Les habitants ont été évacués jeudi 3 août.

Depuis, l'inquiétude monte chez les voisins. Paulette vit dans la maison à gauche de celle qui s'est effondrée. Elle a été évacuée pendant l'intervention il y a trois semaines. Depuis, elle est revenue chez elle et s'inquiète : "On n'est pas bien, on se sent ébranlé, pas en sécurité". Sa maison aussi est située au bord de la Vézère, les fondations pourraient être fragilisées par l'eau en plus du passage de nombreux camions sur l'avenue.

"Où est-ce que ça va s'arrêter ?"

Devant les deux maisons évacuées, des panneaux "danger" et "péril imminent" sont accrochés sur les barrières qui empêchent le passage aux piétons. "Ca fait peur quand on voit ça, réagit Laurence, qui habite quelques maisons plus loin, on a peur que ça continue jusqu'au bout, on se demande où est-ce que ça va s'arrêter".

Sur le trottoir d'en face, Tristan se promène avec ses trois enfants. "On a peur que ça nous arrive à nous. Imaginez si ça s'écroule quand on est dedans, si ça arrive un jour, j'espère que les enfants ne seront pas là", craint le père de famille qui regrette également la disparition de cette vieille maison qui faisait partie de ce qu'il aimait dans le quartier.

Des expertises

La mairie assure que des expertises ont et auront lieux dans les habitations à proximité pour estimer les risques. Tristan aimerait qu'il y ait ces contrôles dans toute l'avenue. D'autres habitants qui vivent un peu plus loin, estime que le risque est moins important lorsque les maisons sont plus éloignées de la Vézère. Gabrielle rassure Ginette à travers sa fenêtre. "Vous n'habitez pas au bord de l'eau, nous nous ne sommes pas concernés", assure-t-elle.

L'eau n'arrive dans son sous-sol que lorsque la rivière est vraiment haute. Mais Ginette reste choquée. Cette maison, elle l'a toujours vu et son père a même travaillé dedans. Alors l'habitante n'en revient pas qu'elle soit détruite.