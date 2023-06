"On ne souhaite à personne de vivre ce que l'on a vécu", affirme Corinne Gonny, maire de Faucon

Les pluies qui se succèdent sur le Vaucluse depuis 15 jours n'y changent rien. Elles ne sont pas suffisantes pour recharger les nappes phréatiques. L'été s'annonce donc particulièrement sec et à risque en terme d'incendie. En 2020 à Faucon (Vaucluse), 134 hectares avaient été détruits. Corinne Gonny, maire de la commune s'avoue inquiète.

- Comment abordez-vous l’été qui arrive ?

« Pas très sereinement. Les pluies actuelles ne sont pas suffisantes. L'eau ne pénètre pas en profondeur. Les problèmes de sécheresse ne sont pas résolus. Nous sommes toujours en alerte ».

- 134 hectares ont été détruits dans la forêt de Faucon en 2020. Est-ce que vous estimez être mieux préparé à ce risque ?

« Nous ne sommes jamais préparés à ce genre de risques. Nous faisons des exercices avec la préfecture. Nous avons un plan communal de sauvegarde. Nous ne souhaitons à personne ce que l’on a vécu. C’est traumatisant ».

- Est-ce que de nouveaux dispositifs ont été mis en place ?

« Ceux qui étaient en place ont été améliorés. Je pense notamment aux obligations légales de débroussaillement. Nous martelons ces consignes. Il y a trois ans, lors de l’incendie, les flammes se sont arrêtées à 10 mètres des premières maisons dans le quartier de la montagne grâce au travail fait par les propriétaires. Ces obligations de débroussaillement ont évité un drame. Mais depuis, nous n'avons plus à Faucon de comité communal de feux de forêts parce qu’ils sont gérés par des bénévoles. Ils ne sont pas tous aguerris par ce genre de chose. On a donc cherché d’autres idées. C’est pour cela que les viticulteurs sont équipés désormais d’une cuve. À la mairie, nous avons acheté une cuve de 3 000 litres d’eau. Nous ne sommes pas des pompiers, mais ça permet de limiter la progression du feu».

- La plupart des incendies sont d’origine humaine. Comment fait-on pour gérer les promeneurs dans les forêts ?

« On ne peut pas gérer. On peut interdire l’accès aux massifs, mais on ne peut pas être derrière chaque arbre. C’est très compliqué. Les promeneurs ne comprennent pas qu’on interdise l’accès à la forêt. C'est simple pour les voitures, beaucoup moins pour les promeneurs ».