"On ne veut pas devenir un Gordes bis" : une pétition contre un projet d'hôtel de luxe à Cabrières-d'Avignon

Marie-France Ramon et Nicolas Ducleaux sont secrétaire et président de l'association d'opposants.

Des habitants de Cabrières-d'Avignon, dans le Luberon, se mobilisent contre un projet d'hôtel de luxe. Ils ont créé une association, l'Agdec pour "Agir pour la défense de l'environnement de Cabrières d'Avignon", et ont lancé une pétition sur internet qui approche des 2.000 signatures pour s'opposer à la transformation du château de la commune en hôtel 5 étoiles.

"Nous ne voulons pas devenir un Gordes bis", expliquent les opposants dans leur pétition, en référence au village huppé voisin. Ces habitants ont étudié le projet et s'inquiètent en premier lieu de l'artificialisation des sols, avec la construction d'une route de 600 mètres de long pour contourner le village et mener directement au château.

Elle passerait notamment dans un champ, sur une petite route qui serait élargie, et un chemin de randonnée qui mène jusqu'au mur de la Peste. Elle viendrait aussi remplacer le chemin en terre qui passe devant la maison de Nicolas Ducleaux, le président de l'Agdec. "On a la chance d'avoir un petit village avec une tranquillité exceptionnelle, contrairement à l'autres villages du Luberon et nous imposer une route avec plus de 400 passages par jour, c'est aberrant", explique-t-il.

Le projet prévoit notamment d'élargir cette route pour permettre d'accéder plus facilement au château. © Radio France - Adèle Bossard

Mais les opposants avancent aussi d'autres arguments. Nicolas Ducleaux estime que ce projet est démesuré dans une commune qui manque déjà d'eau et alors que les sécheresses se multiplient. "Faire un hôtel 5 étoiles avec 50 chambres, donc 50 baignoires, deux piscines et un spa alors qu'on nous demande -et c'est normal- de faire attention, écologiquement parlant c'est aussi aberrant et totalement inadapté à une commune comme la nôtre", expose-t-il.

"Un intérêt privé, mais des nuisances pour le public"

Marie-France Ramon, la secrétaire de l'association, balaie aussi l'argument économique pour le village de 1.800 habitants : "On n'est pas contre la rénovation des monuments historiques, mais pas à n'importe quel prix. Et là, nous avons analysé le sujet et nous n'y voyons pas d'intérêt économique. Nous avons un boucher, un boulanger et un épicier. Et on est convaincus que ce ne sont pas eux qui auront des retombées économiques. Les gens qui viendront à l'hôtel ou au restaurant gastronomique vont consommer ailleurs, mais par contre, nous aurons les nuisances. Un intérêt privé, mais des nuisances pour le public".

Les opposants adressent leur pétition aux élus de Cabrières et demandent à la maire de ne pas accepter le permis de construire pour la route tel qu'il a été présenté lors d'une réunion publique, début octobre. La maire de Cabrières-d'Avignon n'a pas souhaité s'exprimer à ce stade, mais elle indique qu'elle sera "très vigilante" dans l'étude du permis de construire quand il sera déposé.

Les investisseurs qui portent le projet ne souhaitent pas non plus s'exprimer pour le moment. L'un d'entre eux nous précise néanmoins qui le projet respecte la loi et explique qu'il contribue à rénover le patrimoine français et à développer l'activité à Cabrières d'Avignon et aux alentours.