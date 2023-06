"On ne veut pas mourir, on veut disparaitre du monde" témoigne une patiente anorexique hospitalisée à Limoges

900.000 personnes souffrent de troubles du comportement alimentaire en France, dont Claire, une étudiante hospitalisée à Limoges qui a accepté de se livrer à France Bleu Limousin à l'occasion de la journée mondiale consacrée à ces troubles. L'objectif est d'aider à mieux les identifier et faire reconnaître ces maladies qu'on ne comprend pas toujours, comme l'anorexie, la boulimie ou encore l'hyperphagie.

Beaucoup de souffrances et seulement trois centres spécialisés en Nouvelle-Aquitaine

En Nouvelle-Aquitaine il n'existe que trois centres spécialisés dans la prise en charge des troubles du comportement alimentaires, dont le centre hospitalier Esquirol, où Claire est suivie. Dans sa chambre de l'unité George Sand, la jeune femme de 21 ans se livre sans détours sur la spirale de l'anorexie mentale, qui l'a fait plonger jusqu'à 34,5 kg. "On ne veut pas mourir mais on veut disparaitre du monde. S'effacer, ne plus exister..." explique la jeune femme qui combat cette maladie depuis l'adolesence.

Cette étudiante, venue de Poitiers pour se soigner, a d'abord réussi à dissimuler ce trouble pendant un temps. Par moments, elle a aussi eu le sentiment de l'avoir surmonté, mais a rechuté à plusieurs reprises. Des phases qui se traduisaient par des comportements typiques de l'anorexie : "sauter des repas, hyperactivité, besoin de marcher tout le temps. Tout le temps faire quelque chose, quitte à rester debout pendant des heures et des heures."

Un accompagnement sur-mesure

Après trois mois d'hospitalisation à Limoges, Claire est enfin prête à sortir et se sent plus forte que les autres fois, grâce aux psychiatres, diététiciens ou encore nutritionnistes qui l'ont accompagnée et soutenue. Cette équipe spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire propose des ateliers personnalisés, comme par exemple les repas thérapeutiques. Ce sont des moments essentiels pour la psychologue Emilie Juteau.

Une sculpture réalisée par une patiente du centre spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire de l'hôpital Esquirol, à Limoges. © Radio France - Améline Garant

"On cherche aussi à faire aussi des sorties à l'extérieur, sur des goûters thérapeutiques. Elles doivent faire la démarche d'acheter une pâtisserie et de la mange, avec la présence d'un soignant ou, parfois, on peut leur demander d'y aller seules. C'est un peu la différence entre les centres spécialisés et ceux qui ne le sont pas."

Lutter contre les préjugés

En plus des soins personnalisés et pointus, nécessaires face à une maladie, l'unité spécialisée de l'hôpital Esquirol veille aussi à lutter contre les préjugés, à l'image de la diététicienne Adeline Fillou. "Un trouble du comportement alimentaire, ce n'est pas juste une personne qui est maigre, il y a d'autres choses qui se joue tout autour. Il y a le côté génétique qui joue, des agressions aussi. 'est vraiment sur du post-traumatique que ça se développe beaucoup."

Pour mieux appréhender et surmonter leur maladie, les patientes ont aussi monté une exposition de photos et de sculptures qu'elles ont elles-mêmes réalisées. En quittant l'établissement ce vendredi, Claire sait par ailleurs qu'elle n'est pas livrée à elle-même et peut continuer à compter sur des professionnels pour l'épauler. Elle continuera un suivi dans un hôpital de jour, durant tout l'été.