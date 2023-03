"On n'oublie pas, on ne pardonne pas" scandent les manifestants réunis à Niort contre les violences policières

Des rassemblements de soutien aux blessés de Sainte-Soline et contre les violences policières ce jeudi 30 mars à Niort comme dans des dizaines et des dizaines de villes en France. Et ce cinq jours après les violents affrontements qui se sont produits lors de la manifestation anti-bassines dans la petite commune du sud des Deux-Sèvres. L'un des deux manifestants les plus grièvement touchés est sorti du coma mais son état de santé est toujours "sans certitudes", selon son avocate. Le pronostic vital d'un homme de 32 ans est toujours engagé.

A Niort, environ 600 personnes se sont rassemblées à partir de 19 heures, dans le calme. Sur les pancartes, beaucoup de colère. "Ils assassinent nos droits au calibre 49.3", "Macron président de la violence", peut-on lire. "Sur la tonalité du soir, il est bien question de rendre hommage aux 200 camarades blessés. Il est bien question de dire notre colère face à ce gouvernement abject, face à ce Darmanin assassin, face à cette préfète assassine", lance au micro Julien Le Guet, porte-parole de Bassines non merci. "On oublie pas, on ne pardonne pas", scandent les manifestants.

"On n'est pas entendu, on est réprimé et cassé"

"On se rend compte qu'on est réprimé quoi qu'on fasse, on n'est absolument pas légitime dans tout ce qu'on propose, ce qu'on veut essayer de mettre en place et surtout dans tout ce qu'on veut essayer de comprendre. On n'est pas entendu, on est réprimé et cassé. C'est juste de la colère là, de la colère et de la haine", s'indigne Valentin, militant anti-bassines. Chloé lève un carton, il est écrit d'un côté "du dialogue pas la morgue", de l'autre "du partage, pas la rage". "Il y a besoin de renouer du dialogue et c'est pas en balançant 4.000 grenades en deux heures qu'on noue du dialogue donc j'appelle vraiment à ce dialogue avant qu'on est des morts sur la conscience. Et quand je dis on, c'est globalement", explique la Deux-Sévrienne, présente à Sainte-Soline samedi.

Moment symbolique, un lancée de "grenades pacifistes". Des morceaux de papier rouges s'envolent dans le ciel, alors que les restes des vraies grenades utilisées samedi sont eux jetées dans la cour de la préfecture. "Retour à l'envoyeur", disent des manifestants.