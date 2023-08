On pense à nos aînés dans les Alpes-Maritimes, avec le dispositif "Mon voisin 06 a du Cœur"

Mon Voisin 06 a du Coeur est un dispositif innovant créé en 2019 dans les Alpes-Maritimes, pour lutter contre l'isolement. Ce samedi 12 août, Aurore Bergé, ministre des Solidarités et des Familles, est venue à la Maison des Solidarités Départementale de Nice Cessole pour rencontrer les acteurs azuréens de cette plateforme qui regroupe désormais 200 bénévoles certifiés dans le département, et 757 bénéficiaires inscrits, dont 13 en EHPAD.

"En quinze jours, cette personne a changé ma vie"

Âgée de presque 90 ans et veuve depuis trois ans, Liliane passait "des jours et des semaines entières sans voir personne". C'est grâce au bouche à oreille qu'elle a entendu parlé de Mon Voisin 06 a du Coeur. Dès qu'elle a appelé, elle a reçu son cadeau : Laurence, bénévole de 50 ans, qui a lui "a changé la vie".

Ensemble, elles discutent "de la pluie, du beau temps, de la cuisine", elles font faire les courses en grande surface. Liliane avait surtout besoin de "compagnie" face à la "solitude". Laurence elle, a un peu de temps : "Faire plaisir me faire plaisir. La rencontre est toujours un enrichissement, donc je crois qu'on est heureuse toutes les deux".

Des bénévoles certifiés, pour un réseau encadré et rassurant

Ce dispositif a été lancé en 2019 dans les Alpes-Maritimes, dans le cadre du plan départemental d'aide spécifique dédié aux aidants. Deux millions d'euros ont alors été débloqués, notamment pour ouvrir cette plateforme qui met en lien des bénévoles avec des seniors, et favorise le maintien à domicile.

La spécificité de ce dispositif, c'est que les 200 bénévoles sont certifiés et accompagnés. Pour cela, après une présélection par un jury, ils doivent suivre une formation. Un cadre qui rassure Philippe, bénévole depuis 2019 : "Cela m'a aidé à approcher les gens différemment, à les écouter. C'est un dispositif important, si l'on a la moindre question, le moindre problème, on peut appeler la plateforme et ils nous répondent".

"On suit des personnes encore autonomie, mais à la maison, isolées. On les resociabilise, et on a un rôle de veille pour prévenir les services aptes, s'il y a un besoin supplémentaire", souligne la bénévole Laurence. C'est ce qu'a rappelé la ministre des solidarités, Aurore Bergé : "Cela ne se substitue pas au personnel médical. On ne prend pas le travail d'aides-soignants, on vient en complément!"

Informations pratiques

La plateforme est joignable par mail à monvoisinaducoeur06@gmail.com .

Par téléphone au 0 805 404 022

Rendez-vous sur leur site .

On dénombre 320.000 seniors dans les Alpes-Maritimes. A l’horizon 2030, 21 millions de Français seront âgés de 60 ans et plus, et 3 millions de personnes seront en perte d’autonomie.