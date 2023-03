"On rajeunit" : quand les retraités d'Orbigny mangent à la cantine avec les enfants de l'accueil de loisirs

Il n'est même pas midi et ils sont une bonne vingtaine à attendre sagement qu'on leur ouvre les portes de la cantine de l'accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) d'Orbigny. Pas tout à fait en rang. Un peu bavards. Ce qui leur vaut une petite réprimande amicale de la cheffe cuisto, quand elle tourne enfin la clé, pour les faire entrer. "Bah alors, vous êtes dissipés aujourd'hui !" Un rappel à l'ordre qu'elle ferait d'ordinaire à des petits. Or, ce sont des personnes âgées de la commune qui se trouvent en face d'elle.

Ils ont entre 60 et 85 ans. Et leur petit rituel, un mercredi par mois, c'est de s'asseoir à côté d'enfants pour partager le repas de midi. Une initiative mise en place par la mairie, en 2018, pour permettre la rencontre entre deux générations. "Hormis pendant la crise sanitaire liée au Covid-19, où ça avait été interrompu, je n'ai jamais raté un déjeuner ici", assure Jacqueline.

"Au moins, je ne suis pas seule avec mon assiette dans le salon"

Sa voisine de table, ce mercredi 15 mars, c'est Soizic. La petite trublionne de la bande, âgée de 5 ans. Très vite, le courant passe entre les deux. "Moi, j'ai une sœur, un chat et trois chiens. Et toi ?" Jacqueline sourit, lui raconte qu'elle a des enfants, petits-enfants, et même une arrière-petite-fille, un plus jeune qu'elle. "Ils sont loin, tu sais. Ils habitent dans le Sud de la France et je ne les vois pas beaucoup." Une fois par an, pas plus. Voilà pourquoi la retraitée vient ici. Pour retrouver un peu la convivialité de ces repas familiaux et les rires de bambins qui lui manquent tant. "Au moins, je ne suis pas seule avec mon assiette dans le salon, explique-t-elle. Ça me fait du bien."

Avec Soizic, Jacqueline est aux petits soins. Elle lui coupe sa saucisse, car la petite fille n'arrive pas à le faire toute seule. Lui verse de l'eau quand il n'y en a plus dans le verre. Et s'amuse des petites bêtises de sa nouvelle copine. "Elle mange avec les doigts ! Incroyable."

"Une chance que ces repas existent"

En face, Annette et Bernadette se replongent, elles, dans leurs souvenirs de cantine. "Oh, c'était bien différent. Ce n'était pas aussi bon que maintenant. Les flageolets, tu te souviens ? Je n'aimais pas ça. Et on ne mélangeait pas les filles et les garçons. Eh oui, on ne rigolait pas avec ça. C'est marrant de revenir des années après, on rajeunit."

Attablé un peu plus loin, Eric Renoux sourit. Le deuxième adjoint au maire d'Orbigny a la sensation du devoir accompli. "Le bilan de ce repas intergénérationnel est très positif. On a l'impression que nos aînés, ça les maintient en vie. J'encourage d'autres communes à le faire." Sophie, l'animatrice de l'accueil de loisirs, acquiesce. "Les personnes âgées ont quelque chose à apporter aux enfants et inversement. L'an dernier, on avait fait un atelier sur les métiers qui n'existent plus aujourd'hui. Et les retraités avaient expliqué les leur. C'était très sympa et c'est une chance que ces repas existent."

Comme souvent, c'est à Clara que revient le soin de ponctuer le déjeuner avec sa petite blague de Toto habituelle. L'assistance rit. Tout le monde se dit au revoir. Les petits partent à la sieste. "Et nous aussi", plaisante un retraité, qui prend déjà rendez-vous pour le mois prochain.

