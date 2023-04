On recule depuis des années le débat sur la fin de vie, selon Bernard Senet

Emmanuel Macron a annoncé ce lundi qu'il souhaitait une nouvelle loi sur la fin de vie "d'ici la fin de l'été". Invité de France Bleu Vaucluse ce mardi, Bernard Senet, qui défend le suicide assisté via l'association "Le Choix" estime que : "Le bilan de la convention est très bon puisqu’il représente l’opinion de la population française". Toutefois, l'ancien médecin généraliste déplore que le chef de l'Etat tarde à prendre des décisions, ajoutant "je pense surtout aux patients qui sont atteints de maladies graves et qui n’ont pas envie de partir en Belgique ou en Suisse ou de faire appel clandestinement à un médecin "généreux" pour les aider. On recule depuis des années ce débat en France. Il faudrait qu’un jour, on prenne une décision".

Des pressions qui freinent le processus

Interrogé sur les hésitations du chef de l'Etat, Bernard Senet affirme "qu'il y a deux gros lobbies qui freinent : celui des responsables religieux qui ont été reçus en grande pompe à L’Élysée et celui de certains médecins". Le militant pour la fin de vie assistée dénonce "des médecins ont parfois du mal à accepter que ce soient les patients qui prennent les décisions. Il reste dans le monde médical un goût du pouvoir."

Un soutien de l'assemblée ?

Bernard Senet, soutient que les députés sont de plus en plus nombreux à vouloir une nouvelle loi sur la fin de vie. "De nombreux députés Renaissance nous soutiennent. Si on proposait un texte bien encadré, il pourrait passer. Il faut que l’aide soit médicalisée. Si quelqu’un veut bénéficier du suicide assisté ou d’une aide active à mourir, il faut qu’il y ait un feu vert médical, l’avis d’un, deux ou trois médecins, sans en faire pour autant une usine à gaz".