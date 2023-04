"On reste prudent" : satisfaction mesurée pour le représentant grenoblois à la conférence sur le handicap

Le président de la République Emmanuel Macron a, ce mercredi 26 avril, fait plusieurs annonces "fortes" en ouverture de la Conférence nationale du handicap. Parmi elles le fait que l'État va consacrer un milliard et demi d'euros aux questions d'accessibilité, d'éducation et de qualité de vie. Une annonce plutôt positive, dans un contexte où près d'une cinquantaine d'associations liées au handicap affichent néanmoins leurs réserves, après déjà, une loi accessibilité de 2005 insuffisamment mise en œuvre.

ⓘ Publicité

"Je comprend leur position" et "la question d'une participation s'est posée", explique Luis Beltran-Lopez, élu grenoblois au handicap, invité de France Bleu Isère ce jeudi 27 avril, mais finalement il participe aux travaux de la Conférence nationale du handicap en tant que représentant "accessibilité" des grandes villes de l'association France Urbaine. Néanmoins il reste vigilant et prudent quant à la suite et notamment la mise en œuvre des sommes annoncées. Le travail qui a commencé pour lui en amont des annonces d'Emmanuel Macron va se poursuivre : "avec France Urbaine nous avons signé une charte [...] avec le ministère des collectivités territoriales, qui nous engage à avoir une réunion trimestrielle à partir de la date d'hier pour, justement, suivre les annonces du président de la République tous les trois mois".