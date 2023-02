"On retrouve un sourire" : une peluche thérapeutique utilisée en maison de retraite

Paro le phoque est une peluche animée qui peut remuer la tête et les nageoires

Quand les moustaches de la peluche phoque passent la porte, le visage de Simone s'illumine. "Oh mon doudou, viens voir mamie", sourit cette résidente de l'Ehpad Saint-Jean, à Châteauroux. Chaque vendredi, c'est un rituel : une visite de quelques minutes et de gros câlins avec le phoque Paro. "Je l'aime beaucoup, ça me fait du bien de le voir", se réjouit Simone.

Une peluche qui rappelle des souvenirs aux personnes âgées

Cette peluche thérapeutique a été créée au Japon il y a déjà 30 ans. Mais ce n'est que depuis le début de l'année que la maison de retraite castelroussine en fait bénéficier à ses résidents. Les effets positifs sont visibles en quelques semaines. Le phoque est utilisée parfois en sessions de groupes. "Les résidents ont de plus en plus de mal à trouver des sujets de conversation. Avec le phoque, il y a des échanges redynamisés, des points de vue, des prises de position qui se partagent, des souvenirs qui reviennent", se félicite Manon Puissant, psychologue clinicienne.

Solliciter la mémoire, stimuler les personnes âgées... Autant de bienfaits visibles chez Simone. Dès qu'elle prend le phoque dans ses bras, elle raconte ses souvenirs de jeune fille. "Mes parents m'ont toujours appris à respecter les bêtes. On n'avait pas le droit de leur faire de mal. Et ça, je l'ai gardé en mémoire", explique-t-elle.

La présence de la peluche est aussi une aide pour les soignants. "C'est vraiment utile quand les soins ne se passent pas forcément bien ou quand on ne sait plus trop apaiser quelqu'un. Ça permet de renouer du lien, de la confiance", souligne Manon Puissant.