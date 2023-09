On s'est souvenu à Alès de Geoffroy Henri, un jeune sapeur pompier tué par un schizoïde il y a 5 ans.

5 ans après la mémoire de Geoffroy Henri est toujours aussi vivace. Ce militaire aux sapeurs pompiers de Paris et volontaire dans la Drôme a été tué le 5 septembre 2018 à Paris alors qu'il venait secourir un schizoïde. Plusieurs dizaine de coups de couteau, un de ses collègues avait été grièvement blessé. Geoffroy avait 27 ans outre sa sœur et sa mère, il laisse une compagne et un petit garçon aujourd'hui âgé de 5 ans. Une cérémonie d'honneur s'est tenue en fin d'après-midi à la maison des sapeurs pompiers du Gard à Alès.

Un organisme dédié à la formation des professionnels

De ce terrible drame est né à Alès l’organisme de formation GESIVI (Gestion des Situations de Violence) qui forme sapeurs pompiers et autres intervenants au contact des publics difficiles. 10.000 personnes ont été formées depuis. Gevisi systeme qui a remis un chèque de 10.000€ à l’Œuvre des Pupilles Orphelins des Sapeurs-Pompiers du Gard. Ils sont 39 dans notre département, 1.600 au niveau national.

Cérémonie en l'honneur de Geoffroy Henri à Alès (Gard). © Radio France - L Labastrou

La psychiatrie se porte mal en France

L'abolition du discernement, c'est ce qui a été prononcé à l'égard du meurtrier de Geoffroy Henri il a 5 ans. Depuis, selon sa maman Clarisse, il bénéfice d'autorisation de sortie "nous nous n'avons pas de permission de revoir notre fils ".Agé de 27 ans à l'époque le jeune sapeur pompier venait à la rescousse d'un homme en détresse, avant que celui ci ne le poignarde de plusieurs coups de couteau. "Cela aurait pu se passer autrement" dit sa sœur Aude, à la condition qu'on ne l'ait pas laissé sortir dehors alors qu'il avait stoppé son traitement.

