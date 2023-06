"On se battra pour nos espaces verts" : mobilisation pour sauver les arbres dans la cour d'un lycée à Laval

Six arbres, dont un vieux marronnier, pourraient être abattus au lycée Douanier Rousseau à Laval. Ils devaient être rasés ce lundi 26 juin pour que les travaux de rénovation de l'établissement puissent commencer le 1ᵉʳ juillet, mais face à la mobilisation, l'opération a été suspendue par la Région Pays de la Loire.

En effet, la situation a commencé à devenir plutôt sensible en raison d'une pétition lancée par le conseiller principal d'éducation du lycée vendredi dernier pour alerter sur le futur abattage : "Sauvez-moi, j’ai 130 ans, je ne suis pas malade, je suis un marronnier", écrivait-il. En quatre jours, la pétition a recueilli plus de 4.000 signatures.

Le proviseur comprend la mobilisation

Selon Jean-Noël Godet, proviseur du lycée Douanier Rousseau, les élèves tiennent beaucoup à ce parc arboré : "Je pense que les gens sont sensibles à la présence d'arbres dans le parc du lycée, comme c'est un lieu qui est très arboré. Globalement, il y a une sensibilité des élèves à cette biodiversité et j'aime beaucoup le parc du lycée. Ils aiment bien se mettre à l'ombre, s'allonger dans les pelouses et ils ont des coins préférés quand il fait chaud"

Cela dit, le proviseur affirme que ces travaux sont aussi indispensables : "Il y a aussi l'envie d'avoir un lycée qui soit rénové et restructuré. Ça fait 50 ans qu'il n'y a pas eu de travaux dans le lycée. C'est attendu par tous les professeurs depuis longtemps. Ça a été repoussé plusieurs fois. C'est une attente qui est forte avec des contraintes", conclut-il.

Une petite victoire pour les élèves

Deux associations s'étaient également mobilisées pour que ces arbres soient préservés. Extinction Rébellion 53 et Youth for climate avaient prévu une manifestation dès 7 heures, lundi 26 juin. L'action a finalement été annulée, l'abattage des arbres ayant été suspendu.

Mathis, élève au lycée Douanier Rousseau, était pourtant prêt à manifester, il se réjouit de cette victoire : "On voit que l'on se fait entendre. Si l'architecte et la Région se rendent compte que l'on ne peut pas faire ça aujourd'hui parce qu'il y aurait des élèves devant le lycée, ça veut dire qu'ils nous écoutent. Ils se rendent bien compte que l'on est là", appuie le jeune homme en souriant.

Il poursuit : "On a un parc qui est grand pour Laval, qui est agréable et ça nous permet aussi de nous ressourcer, d'être en plein air et d'être avec nos amis à l'ombre. C'est génial comme endroit. L'été, personne n'est dans la cour. Tout le monde se détend au niveau des espaces verts, dans les pelouses."

Si les arbres sont à nouveaux menacés d'être rasés, le lycéen se mobilisera à coup sûr : "On sera devant le lycée le plus possible pour éviter que les arbres soient abattus. On arrive quand même à quasiment plus de 3.000 signatures sur la pétition et à avoir beaucoup d'élèves mobilisés qui étaient prêts lundi matin à faire la route jusqu'à Laval pour se mettre devant le lycée alors que l'on est en vacances, que le bac de français, les oraux sont en cours, que les terminales ont fini les cours. Pour autant, tout le monde reste actif !", assure-t-il.

La Région met le projet en pause

De son côté, la Région Pays de la Loire, qui pilote ces travaux et qui y a investi 11 millions d'euros, est en pleine réflexion. Il a donc été demandé à l'architecte de l'Atelier K basé à Changé, en charge du projet, de réétudier ses plans pour voir s'il était possible d'épargner ces arbres.

Le cas échant, la Région assure que le projet prévoit de replanter huit arbres en substitution des six arbres abattus. Contacté par France Bleu Mayenne, l'architecte n'a pas répondu à nos sollicitations.