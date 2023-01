On se fait rattraper par le changement climatique, estime Philippe Pellaton, président d'Inter Rhône.

Trouver des solutions pour concilier viticulture et réchauffement climatique. C'est l'objectif des "Rencontres Rhodaniennes" qui se déroulent ce mardi à Orange. Invité du 6-9 de France Bleu Vaucluse, Philippe Pellaton estime qu'"On se fait rattraper par ce changement climatique que l'on constate tous. L'impact est désormais mesurable. Il est capital que la filaire s'adapte". Le président d'Inter Rhône explique que les viticulteurs ont deux périodes compliquées à gérer : " Le gel printanier et les étés très chauds et très secs. Si on ne trouve pas de solution, l'agriculture va se déplacer vers le nord. Il faut travailler sur l'innovation". Plusieurs axes sont étudiés par les chercheurs : résistance des plantes, couverture des vignobles ou encore irrigation. Philippe Pellaton confirme ces études : "On travaille sur une utilisation raisonnable et raisonnée de l'eau. Ces travaux sont menées avec la préfecture sur la gestion de l'eau de nature à la partager. L'axe majeur est d'éviter une consommation d'eau potable en allant chercher des ressources comme l'eau du Rhône, quand on sait que seuls 3% sont utilisés. Tout le reste file vers la mer".

