"On se sent démuni" : comment Richardménil gère l'afflux de gens du voyage avant le rassemblement évangélique

A quelques jours du gros rassemblement évangélique de Grostenquin en Moselle, 40.000 personnes attendues à partir de lundi 26 août prochain , environ 70 caravanes de gens du voyages stationnent depuis le début août illégalement sur un terrain agricole de Richardménil près de Nancy. Ils se trouvent en bas de la commune le long du canal des Vosges, et devraient partir ce jeudi selon l'un d'entre eux.

ⓘ Publicité

La maire Xavier Boussert constate en deux semaines et demi d'occupation des lieux, un terrain dégradé, de l'eau et de l'électricité utilisé illégalement, un compteur dégradé. Il se dit dépassé par la situation. "Je me sens totalement désemparée. Nous avons des administrés qui envoient des mails. Nous avons des appels téléphoniques incessants en mairie puisque le site est souillé avec des déjections. La communauté de commune a mis des poubelles à disposition en grand nombre mais elles sont remplies très rapidement. Donc on sent bien qu'on n'est pas dans une situation normale. On doit gérer sans avoir les moyens. On nous fait comprendre qu'ils sont là, qu'on doit laisser faire et on n'a pas d'autres solutions que d'accepter."

"On leur a proposé d'aller sur une aire sécurisée à Lunéville, ils ont refusé"

Le dialogue avec les occupants s'avère difficile. "On leur a proposé d'aller sur une aire sécurisée à Lunéville, ils ont refusé", explique le maire. Une médiatrice de la préfecture de Meurthe-et-Moselle a discuté avec les occupants et trouvé un accord avec les gens du voyage, pour indemniser la commune à hauteur de 1.200 euros. Un chiffre qui ne représente qu'un dixième du préjudice estimé selon le maire qui n'a pas encore fait tous les comptes. L'agriculteur à qui appartient le terrain a par exemple déjà chiffré à 1.500 euros son préjudice.

Des occupants qui ne se font cependant pas remarquer à en croire Francis qui habite en face du champ en question, depuis 30 ans. "De temps en temps ils chantent, ils font des tours de champ. Mais ça ne nous dérange pas du tout. Ce sont des gens qui se tiennent bien, il n'y a pas de problèmes". Des voisins qui ne plaisent pas à tout le monde, d'autres riverains sont revenus de vacances exprès, selon le maire.

Hervé Tillard, premier vice-président communauté de commune Moselle et Madon et maire de Chavigny qui accueille régulièrement des gens du voyage, estime qu'il est urgent de trouver une solution pérenne. "Nous avons fait une proposition aux services de l'Etat, c'est l'installation sur notre territoire d'une aire de grand passage, un endroit où les accueillir, de manière".