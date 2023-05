"On se sent méprisées, abandonnées" : les infirmières libérales manifestent à Strasbourg

Le message est clair : "Qui prendra soin de vous quand les infirmiers libéraux auront raccroché leur blouses ?", peut-on lire sur le tract qu'elles distribuent à tour de bras. Les infirmières libérales, profession composée de plus 80% de femmes, se sont retrouvées à Strasbourg, devant la préfecture de police, pour demander une revalorisation de leur métier. Et cela passe par une hausse des tarifs de l'acte et des déplacements selon Candice, infirmière libérale à Neudorf, qui est passée soutenir ses collègues sur sa pause déjeuner : "on n'a pas eu d'augmentation d'actes depuis 2009; on se sent complètement méprisées, abandonnées, des choses sont mises en place malgré nous, il y a des forfaits qui font que quand on passe trois fois par jours, on n'est payées comme si on ne passait qu'une fois", déplore celle qui a commencé sa carrière d'infirmière libérale en 2006.

"On se sent victimes d'une chasse aux sorcières"

Mais Candice va encore plus loin, selon elle, c'est le système entier qui est à revoir, peu adapté au travail réel des infirmières : "ces forfaits sont calculés d'après un algorithme, c'est ça qui va déterminer la dépendance d'un patient, c'est absurde", explique-t-elle. Et ce système de facturation "aléatoire", "trop flou" est également source d'erreurs, durement sanctionnées, explique l'infirmière : "On se sent victime d'une chasse aux sorcières parce que c'est la nomenclature de nos actes qui fait que l*'erreur peut vite être faite***".

Des infirmiers avaient apporté un cercueil pour symboliser la "mort prochaine de la profession d'infirmier libéral". © Radio France - Paola Guzzo

Anne, bientôt 60 ans, regrette que "les jeunes infirmières" n'aient pas "fait le déplacement", et confie son sentiment que les jeunes "ne prennent pas la mesure" de ce qui attend la profession : "Elles n'ont pas connu l'avant donc ne se rendent pas compte de tout ce qui a changé". Pour elle, qui a pris un jour de congé et qui est venue de Moselle pour venir manifester, les infirmiers libéraux ont été "oubliés du Ségur" et ne sont pas bien pris en charge lorsqu'ils sont malades : "J'ai l'impression qu'on est méprisées et ça devient vraiment pénible". Elle travaille depuis 1994, devrait travailler jusqu'à 67 ans si elle voulait être à taux plein, ce qu'elle considère "impossible". Anne l'a déjà décidé, elle s'arrêtera de travailler "dès qu'elle pourra liquider ses années".

