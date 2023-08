"On se sent pris en otage " : un élevage de cochons incommode depuis trois ans des habitants de Battenheim

C'est un mauvais feuilleton qui dure depuis trois ans. A Battenheim, près de Mulhouse, les habitants sont excédés par un élevage de cochons gascons. Il est installé en face des habitations et près du cours d'eau du Quatelbach.

Le bras de fer continue avec l'éleveur

Face à cette situation inconfortable, gênés par l'odeur insupportable, les riverains se sont regroupés en association et ont multiplié les procédures... en vain pour l'instant.

Après avoir été condamné pour non-déclaration du site d'élevage et non-respect du règlement sanitaire départemental devant le tribunal de police, puis par la cour d'appel de Colmar, début mars, l'éleveur a décidé de se pourvoir en cassation.

Les cochons gascons ont pris leurs quartiers depuis 3 ans © Radio France - Guillaume Chhum

"On se sent pris en otage, on est dans l'incompréhension et en colère parce que rien ne bouge. Il continue son élevage comme si de rien n'était et il cherche à gagner du temps," déplore Daniel Muller, membre du collection "Bien Vivre à Battenheim".

Demande de rendez-vous avec le sous-préfet de Mulhouse

Un pourvoi en cassation qui prolonge encore plus le calvaire des habitants, puisque la décision peut prendre un peu plus d'un an. Le collectif "Bien Vivre à Battenheim ", hostile à l'élevage va écrire au sous-préfet de Mulhouse, pour l'alerter sur la situation et le calvaire vécu par les habitants au quotidien. En été, les odeurs sont insupportables, les riverains sont obligés de se barricader tellement l'odeur est forte.

Les membres prévoient aussi de manifester à nouveau si rien ne bouge. Une manifestation a déjà eu lieu en septembre 2022 , elle a rassemblé plus d'une centaine de personnes.

