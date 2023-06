"On se sent rassuré" : les élèves feront bien leur rentrée au collège Philippe-de-Vigneulles

Après six longs mois de fermeture, parents, enseignants et élèves sont heureux de pouvoir retrouver le collège Philippe-de-Vigneulles à Metz. L'établissement était fermé depuis fin décembre après l'apparition d'odeurs pestilentielles et de symptômes ressentis chez certains élèves et personnels comme des maux de têtes ou des malaises.

Ce samedi matin l'établissement était donc ouvert pour accueillir les parents d'élèves qui souhaitent inscrire leurs enfants en 6ème à la rentrée prochaine. La plus part d'entre eux, sont soulagés d'apprendre la réouverture du collège : "on habite pas loin près du fort de Queuleu, c'est bien pour nous parce que sinon les enfants allaient être dispatchés", souflle cette maman. Car depuis fin décembre les 500 élèves suivent leur scolarité au collège Paul Verlaine à Magny. "On faisait beaucoup de route pour aller là-bas et on était à l'étroit dans les couloirs, à la cantine etc. alors on est content de pouvoir revenir ici", explique Baptiste, un élève de 5ème.

Rassurer les parents

La réouverture du collège a été décidé ce jeudi 8 juin lors d'un conseil d'administration extraordinaire. Après des investigations menées notamment par l'ARS et le conseil départemental les voyants sont au verts pour accueillir des élèves dès le mois de septembre, même si pour l'instant, on ne connaît toujours pas l'origine des fortes odeurs. "Aucune toxicité n'a été avérée", explique Camille Médoc professeur d'EPS, qui rassure les parents ayant des interrogations. "Il y a eu énormément d'analyses de faites et les taux des polluants sont en dessous des normes réglementaires. On se sent soutenu et on va continuer à être accompagné à la rentrée." Les odeurs auraient disparues du collège qui reste néanmoins sous haute surveillance, des capteurs de Co2 vont être installés à la rentrée.