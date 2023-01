"On se sentirait en sécurité", des promeneurs mayennais favorables à une application mobile pour les chasseurs

Bientôt une application mobile pour connaître les lieux de chasse ? C'est l'une des idées du gouvernement pour réduire les risques d'accidents liés à la chasse. Bérangère Couillard, la secrétaire d'Etat à l'Ecologie détaille ce lundi 9 janvier le plan du gouvernement. Cette appli permettra d'informer les riverains et les promeneurs des chasses en cours.

"On n'est pas à l'abri que les chasseurs confondent mon chien avec un autre animal"

Cette idée séduit immédiatement Amandine, croisée en promenade avec son chien dans le bois de L'Huisserie, près de Laval. "Moi, je ne me sens pas en sécurité : mon chien est couleur marron donc on peut le confondre avec des feuilles, s'inquiète la jeune femme. Même si je lui mets des colliers fluo et des gilets orange, on n'est pas à l'abri que les chasseurs le confondent avec un autre animal. Ça peut être un atout de savoir où ils se situent. Même si ça n'écarte pas les risques, ça peut permettre d'anticiper les choses et de se sentir en sécurité."

Anticiper, c'est le maître mot de Florence et Yannick quand ils se promènent avec leurs deux enfants. "En arrivant, j'ai cherché s'il y avait un panneau, et oui il y en a un mais c'est pour une battue vendredi, ouf !", raconte la maman. Le papa lui regarde et tend l'oreille. "J'écoute les bruits, je regarde si je vois des gilets orange et puis des 4x4 sur le bord de la route qui vont nous indiquer s'il y a des chasseurs dans les parages."

Le plan du gouvernement prévoit aussi la création d'un délit d'alcoolémie, c'est-à-dire le fait que les chasseurs soient soumis aux mêmes règles que les automobilistes, soit pas de chasse au-delà de 0,5 grammes d'alcool par litre de sang, l'équivalent de deux verres de vin, sous peine de sanctions.