"On sent déjà l'effet nomination au Village préféré des Français" à Beaumont-en-Auge !

Les caméras de France 3 étaient hier dans la petite commune de Beaumont-en-Auge dans le Calvados. Vous le saviez peut-être déjà grâce à France Bleu Normandie , mais cette commune d'environ 400 habitants située près de Pont-L'Évêque, au cœur du Pays d'Auge, a été nommée en février pour représenter la Normandie pour le traditionnel concours du village préféré des Français. Depuis, le village connaît un engouement particulier.

Laura, du restaurant "Le P'tit Beaumont" voit déjà des nouveaux clients. © Radio France - Louis Fontaine

"Un vrai coup de projecteur que l'on ressent déjà

Beaumont-en-Auge ne manque pas de charme. C'est en partie pour ça que Laura a repris le restaurant "Le P'tit Beaumont" il y a deux ans. Depuis quelques semaines, elle voit des nouveaux clients grâce à cette élection : "des clients avaient vu passer la nomination et ils se sont dits, il faut aller à Beaumont et ils nous ont choisi, nous, en tant que restaurant, ça fait parler clairement" indique la restauratrice.

Ce qui plaît ici, c'est l'authenticité du village et surtout ses maisons en colombages colorées. C'est ce qu'admirent Rosa et son conjoint. Ils viennent de Paris découvrir la Normandie grâce au concours et leur premier stop, ce n'est pas la Côte Fleurie, mais Beaumont-en-Auge : "On vient pour les chemins de randonnée, le calme, ça change quand même des villes de bord de mer. La Normandie, ce n'est pas que le bord de mer" avoue cette touriste.

"Il se passe quelque chose ici"

Demandez aux habitants et vous aurez la même réponse. Pierre vit ici depuis dix ans. Il a même ouvert sa cave avant le confinement. Il n'est pas surpris de l'engouement autour du village : "Il se passe vraiment quelque chose. Je pense aussi qu'il y a de très bonnes ondes. Ceux qui viennent visiter Beaumont, on les sent moins stressés. Ici, on aurait pu construire une cathédrale parce que ça rappelle le bien-être, la pierre, des choses solides, un peu unique".

ylviane Ebrard, maire de Beaumont-en-Auge. © Radio France - Louis Fontaine

"C'est bon à prendre pour nos commerces"

Sylviane Ébrard est maire de la commune depuis 18 mois. Depuis l'annonce, elle sent un engouement très particulier autour de Beaumont-en-Auge avec des soutiens de toute la Normandie pour, espérer, remporter le concours du plus beau village de France : "Je vois déjà des quelques promeneurs qui sont venus me voir en me disant : "c'est bien ici le village qui représente la Normandie au concours ?", j'ai eu des encouragements de partout et d'ailleurs. Les habitants sont fiers, les commerçants sont ravis parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Ça amène un peu de monde pour faire connaître le village, pour faire marcher les commerces".

Les votes sont clos depuis le 10 mars dernier et le résultat sera donné en direct, sur France 3 dans une émission dédiée courant juin.