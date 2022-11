"On sera champions du monde !" : les encouragements des petits Bourguignons pour les Bleus

Evidemment, on aurait préféré une victoire, mais les enfants présents ce mercredi 30 novembre au stade Gaston Gerard se souviendront sans doute longtemps de ce dernier match de poule du Mondial 2022 entre la France et la Tunisie.

ⓘ Publicité

160 jeunes joueurs et joueuses de catégorie U9 ont été invités à passer l'après-midi avec le DFCO. Les jeunes pousses du football ont d'abord disputé un tournoi entre les différents clubs venus de Côte-d'Or, mais aussi du Creusot et de Besançon.

A 16 heures, tout le monde se retrouve devant un écran géant pour encourager les Bleus, et même si une fois de plus les Tricolores débutent leur match en encaissant un but (qui sera refusé), personne ne doute des champions du Monde en titre. Comme tous supporters ces bambins de 9 ans ne sont pas avares de conseils "Il faut plus écarter le jeu, il faut tirer davantage !" assure un jeune joueur. "Quand on perd le ballon, il faut revenir défendre !" complète un autre, qui visiblement a bien retenu les consignes de son entraineur. "Moi j'ai un conseil, mais pour les autres équipes" souligne son copain "s'il vous plait , arrêtez de blesser nos joueurs. On en a besoin pour gagner !"

On est menés, mais on ne veut pas douter © Radio France - Charlotte Schuhmacher

Suspens jusque dans les dernières secondes de jeu, et clameur quand le Bourguignon Antoine Griezmann égalise dans la dernière minute du temps additionnel. Et nouveaux cris quand on apprend que le but est refusé et que la France s'incline 1 à 0.

"De toutes façons , on est trop forts. On a de très bons joueurs et on va rester champions du monde. Cette coupe on va la gagner" assurent les jeunes supporters. Tout là-bas au Qatar, on espère que ces bonnes ondes seront reçues 5 sur 5 par des Bleus que l'on aimerait ne plus voir en difficulté.