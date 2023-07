"On serre les dents" : privés de CRS pour surveiller les plages, des maires landais contraints de s'adapter

"On fait au jour le jour". Alors que les touristes sont attendus en nombre ce week-end du 8 juillet dans les Landes, pour le début des vacances d'été, certains maires du littoral sont contraints de réorganiser la sécurité des plages. Les 35 CRS mobilisés pour veiller sur les vacanciers ont en effet été rapatriés sur les récentes émeutes qui ont touché la France. Ce 6 juillet, l'État n'a pas encore fixé la date de leur retour.

ⓘ Publicité

"C'est du mépris total", gronde la maire de Moliets-et-Ma â Aline Marchand, qui a décidé de "laisser la plage sud fermée" jusqu'au retour des CRS. En temps normal, cinq policiers spécialisés surveillent les plages de la commune, "et aujourd'hui on fonctionne avec 16 civils, dont 11 en permanence", explique l'élue. De son côté, la mairie de Biscarosse n'a pas encore ouvert son poste nord mais songe à le faire ce week-end : malgré l'absence de sept CRS, elle peut compter sur un contingent de 37 civils et a la possibilité de mobiliser une réserve de cinq sauveteurs supplémentaires.

Appel à respecter les zones de baignade

Certaines communes, dont Moliets, Saint-Julien-en-Born et Ondres, ont également dû réduire les heures de surveillance des plages, de 12h30 à 18h30 au lieu de 11h à 19h. "J'ai peur des noyades", confie notamment la maire d'Ondres Eva Belin, privée de trois CRS. "On sert les dents", ajoute son homologue de Tarnos Jean-Marc Lespade, qui a "formé des civils" pour assurer la surveillance de la plage. À Messanges, les horaires de surveillance ont également dû être réduites pour pallier l'absence de huit policiers.

De son côté, le Syndicat mixte de gestion des baignades landaises (SMGBL) a aussi renforcé son dispositif pour "que chaque commune dispose d'une surveillance a minima de sa plage centrale", explique son président Hervé Bouyrie. En plus des 424 civils déjà mobilisés, "nous avons un pool de six sauveteurs et de deux plongeurs" déployés en fonction des besoins, précise Stéphanie Barneix, responsable de la surveillance des plages au sein du SMGBL. "Nous disposons aussi de personnels de surveillance expérimentés pour une dizaine de jours, et nous avons demandé que des nageurs-sauveteurs prennent ponctuellement un jour de repos au lieu de deux consécutifs".

À l'approche du premier week-end des vacances d'été, Stéphanie Barneix "espère que l'océan ne sera pas trop fort" et appelle surtout les vacanciers "à respecter les zones de baignade" pour éviter tout accident.