"On sort la calculette et on compte" : le dilemme du repas de Noël pour les petits budgets à Belfort

Quand on pense à Noël, on pense souvent à la fête, au saumon, au champagne, au foie gras. À condition d'avoir les moyens. Car le repas de Noël, c'est un dilemme pour de plus en plus de Français, avec l'inflation galopante. France Bleu Belfort-Montbéliard a rencontré Laëtitia, agent d'entretien à Belfort. Elle nous raconte comment elle appréhende cette fin d'année, avec un budget serré.

Des calculs et des sacrifices

Pas de prime de Noël, pas de 13ème mois, pas d'étrennes pour Laeticia. Dans les rayons du supermarché, elle doit faire des calculs, et des sacrifices. "On est obligé de compter, avec le téléphone. On va sur l'application de la calculatrice et puis on compte." Elle a demandé une avance sur salaire à son patron. 400 euros qu'elle devra rembourser à hauteur de 50 euros par mois une partie de l'année prochaine.

Ces sacrifices, elle les fait pour ses enfants. "Pour moi, c'était inconcevable de laisser un sapin vide", assure Laëtitia*.* Ses deux fils et sa fille, ainsi que sa maman, seront à ses côtés autour de la table pour le réveillon. Pour nourrir ce beau monde dignement, sans se ruiner, Laëtitia a plusieurs techniques : "on va essayer de faire du fait maison, en faisant participer les enfants. Ce qui est pas mal aussi, c'est les dates courtes, les magasins discount, les déstockeurs alimentaires." Elle utilise aussi des applications sur son téléphone, qui lui permettent d'obtenir "des paniers repas pour une modique somme".

Ces astuces, Laëtitia les a notamment apprises à l'Union départementale des associations familiales, qui l'accompagne depuis 10 ans. Ismaël Rami est chef de service à l'Udaf de Belfort, et voit bien l'effet de la hausse des prix sur les petits budgets. "La question aujourd'hui, c'est quel aliment je choisis en magasin ? Quel produit d'hygiène aussi. Certaines personnes que nous accompagnons se demandent comment elles vont financer leurs courses à la fin du mois", indique-t-il.

L'Udaf de Belfort accompagne aujourd'hui un millier de personnes et organise des points conseil budget, gratuits et anonymes, du lundi au vendredi de 9h à 12h au 51 rue de Mulhouse.