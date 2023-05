"On va devoir s'organiser", Monéteau coupée en deux après la fermeture du seul pont de la ville

Le seul pont de Monéteau est fermé. Cette restriction s'applique seulement pour les véhicules motorisés en semaine de 8h30 à 17h30, de quoi permettre la réalisation des travaux de renforcement de la structure. Ces travaux sont évalués à 781 000 euros.

Aujourd'hui, pour passer d'une rive à l'autre, il faut désormais effectuer un détour de plusieurs kilomètres pour les automobilistes. "C'est embêtant", soupire Alal. Ce chef d'entreprise dispose de dépôt de l'autre côté de la rive. "Au lieu de faire six kilomètres, il faudra en faire quinze désormais cinq à six fois par jour. Ce n'est pas la même histoire." Alex, une autre habitante de Monéteau, s'inquiète de ce long détour à réaliser alors que les "prix augmentent notamment l'essence". "Ce sont des frais en plus, ça va devenir compliqué pour tout le monde."

Trois mois de travaux

Ce casse-tête concerne aussi beaucoup de familles. Les écoles sont du côté de la mairie, quand beaucoup habitent de l'autre côté vers l'église. "On aurait bien aimé voir ces travaux durant l'été, mais on va devoir s'organiser", explique Touta. "Là, pour la pause du midi, on va devoir augmenter les temps de trajet de 25 minutes. Les enfants auront moins le temps de se reposer. Aujourd'hui, " Même problème pour ceux qui font leurs courses dans le supermarché Cora. "Je vais devoir faire le grand tour, car je ne me vois pas ramener mes courses à pied", sourit un sexagénaire

La déviation mise en place pour les automobilistes. - Département de l'Yonne.

Si beaucoup redoutent cette fermeture, tous les habitants s'accordent pour dire que ces travaux étaient plus que nécessaire. "C'est un centenaire", souligne Daniel, un habitant de Monéteau. "Il fallait bien que ces travaux interviennent, car on peut le voir par endroit dans un drôle d'état." Ces travaux sur l'édifice, inauguré en 1913, sont conduits par le groupement d’entreprises Baudin-Chateauneuf et Philippe Lassarat. "C'est une structure assez exceptionnelle", explique Louis Salzard, chef d'affaires chez Baudin-Chateauneuf. "C'est dans un style Eiffel, c'est rare en France. Nous n'allons pas toucher à la structure générale. Nous allons consolider certaines parties pour permettre à terme le passage de 19 tonnes sur le pont." S'il n'y a pas de retard, ces travaux doivent durer 3 mois.