"On veut faire du jardin notre Luna Park" : en Dordogne, le boom des jardins aménagés "clé en main"

"On veut transformer le jardin en notre Luna Park à nous. Vous savez à l'âge où nous sommes, on retombe en enfance", sourit Jean-Pierre. Avec son épouse Annick, le couple d'octogénaires est comme deux gosses dans les allées du Parc Expo de Marsac, pour la Foire expo de Périgueux ce weekend.

Ces habitants d'une maison de ville à Mareuil en Périgord vert viennent d'acheter une résidence secondaire pour leurs vieux jours, à quelques kilomètres de chez eux. Un ancien corps de ferme, avec un très grand jardin. Leur objectif : en faire leur petit paradis.

Jacuzzi, brasero et pool house

"On veut se sentir bien. Des jeux, la piscine, le jacuzzi, un brasero pour faire des grillades et inviter les amis, on veut même un pool house devant le bassin", s'extasie Jean-Pierre, en reluquant un jacuzzi en bois à la mode nordique, chauffé au feu de bois et non à l'électricité.

"Un jardin, ça rend heureux", philosophe ce commerçant à la retraite. Il vient de passer une bonne heure avec Ludivine, commerciale de chez Edgar Den, une entreprise installée à Boulazac qui propose des aménagements de jardin "clé en main". "On aménage tout, de la piscine à l'abri de jardin", explique-t-elle. L'activité est en plein boom.

Des budgets "de 500 à 500 000€"

"Les gens veulent vraiment se faire plaisir avec leur extérieur", assure-t-elle. "Maintenant ils partent beaucoup moins en vacances, en revanche ils veulent faire de leur jardin leur petit lieu de vacances à eux, pour faire la fête avec les amis. C'est vrai qu'on est très sollicités".

L'entreprise travaille beaucoup en Périgord vert et en Charente avec les grands domaines et les châteaux, mais aussi avec "la maison du coin de la rue". "Les budgets vont de 500 à 500 000 euros", explique un paysagiste installé sur le stand d'à côté. Et pour ce type d'entreprises, la Dordogne ressemble à un eldorado.