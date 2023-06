"On veut que vous compreniez notre quotidien" : à Clermont, les soignants interpellent les passants

L'hôpital ne va toujours pas mieux : c'est le message délivré ce mardi 20 juin, partout en France par les personnels hospitaliers. Malgré les annonces du gouvernement, les salaires restent trop bas, les postes peu attractifs, l'hôpital manque de matériels et de bras. À l'appel de plusieurs syndicats, les soignants se sont réunis Place de Jaude, à Clermont. Plutôt que de défiler, les soignants ont préféré aller à la rencontre des habitants.

ⓘ Publicité

Un dialogue, pour amener les habitants à se saisir du combat pour l'hôpital public

"C'est un métier que l'on a choisi. On a voulu le faire. Mais le métier que l'on a choisi il y a 15 ans, on ne peut plus l'exercer de la même façon, ce n'est plus le même," explique Nathalie, infirmière à Yves, un passant.

Pour Yves, cette rencontre est plus constructive que n'importe quelle manifestation : "il vaut mieux quelqu'un qui entame un dialogue, que des gens qui hurlent des slogans qui ne veulent rien dire et n'ont pas de suite". Des questionnaires ont aussi été distribués aux passants, comme à Maïmouna : "pour nous ce sont des héros et héroïnes, il faut augmenter leurs salaires, car ils sont vitaux pour nous."

loading

Avec ce dialogue, les professionnels et syndicats espèrent élargir le soutien et la mobilisation, que les passants deviennent eux aussi des acteurs du combat pour l'hôpital. C'est l'objectif, pour Bruno Nies, Secrétaire Départementale de la CGT Action sociale : "Il n'y a pas si longtemps avec le Covid-19, les gens nous applaudissait. On sent que la population s'éloigne un peu de nous. On veut leur demander eux, comment il voudrait travailler et pour quel salaire, s'ils faisaient notre métier."

À lire aussi Clermont-Ferrand: ils demandent des moyens maintenant pour l'hôpital